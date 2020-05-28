Çin'de boşanmak isteyen çiftlere bir ay zorunlu 'bekleme süresi' getirilmesi sosyal medyada tepki yarattı

28 Mayıs 2020 Perşembe, 17:34

Çin’de bugün kabul edilen yeni bir düzenlemeye göre, boşanmak isteyen çiftlerin önce bir aylık ‘bekleme süresi’ni tamamlamaları gerekecek.



Özellikle salgın karantinasının ardından yükselişe geçen boşanma oranlarını düşürmek isteyen hükümetin bu düzenlemesine göre, bu bir aylık sürenin ardından çiftlerin boşanma talebi işleme alınacak.

ŞİDDET İSTİSNASI

Yasanın tek istisnası ise şiddet oldu. Çiftlerden birinin şiddet görmesi halinde bu süre dikkate alınmayacak ve boşanma talebi hemen işleme konulacak. Yasanın 1 Ocak 2021’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.

İlk kez geçen sene gündeme getirilen düzenlemenin yasallaşmasıyla, konu, Çin'in popüler sosyal medya platformu Weibo’nun bir numaralı gündemi oldu. 25 milyondan fazla kullanıcı ‘boşanmada bekleme süresine karşı çıkın’ etiketini kullanarak tepkilerini dile getirdi.

'ÖZGÜRCE BOŞANAMAYACAK MIYIZ BİLE'

Kullanıcılari devletin özel hayata fazlasıyla müdahale ettiğinoktasında birleşti. Bir kullanıcı, “Özgürce boşanamayacak mıyız bile!” derken, bir diğeri “Hâlâ düşünmeden, birdenbire evlenen çok sayıda çift olmalı. Onlar da evlenmek için bir bekleme süresi belirlemeli” dedi.

Medeni kanunun daha liberal hale getirilmesi ve daha fazla kadının ekonomik özgürlüğünü ilan etmesi nedeniyle Çin’de 2003 yılından bu yana boşanma oranları düzenli olarak artıyor. Özelikle çiftlerin karşılık rızası olması durumunda mahkemeye gitmeden boşanmanın gerçekleşmesine izin veren uygulamanın ardından, bu oran tırmandı.

Salgının çıkış noktası olan Çin’de, tedbirlerin gevşetilmesi ve sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla birlikte boşanma başvuruları ise rekor düzeye ulaştı. Yetkililer, yoğunluk nedeniyle bir süre yeni başvuru kabul edemedi.

Kaynak: Sputnilk