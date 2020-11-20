Çin'den turizm kampanyası: Wuhan’da buluşalım
Yaklaşık 1 yıl önce ilk koronavirüs vakasının görüldüğü Çin'in Wuhan kentinde, dikkat çeken bir turizm kampanyası başlatıldı. Tanıtım için hazırlanan videoda, "Wuhan güzelliklerini sunmada hiçbir zaman cimri olmadı. Wuhan'da buluşmak için sabırsızlanıyoruz" deniliyor.
Dünya Aralık 2019’da Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsüyle temelinden sarsıldı. Önce Avrupa’ya ardından da Amerika kıtasına sıçrayan virüs, yaklaşık 1 yılda 57 milyon insana bulaştı, 1.3 milyondan fazla kişinin de hayatını kaybetmesine yol açtı.
Dünyada ikinci dalga paniği nedeniyle sıkı önlemler geri dönerken, her şeyin başladığı merkez üssü Wuhan’da ise işler tam tersi durumda. Mayıs ayından bu yana şehir içinde bulaşan vakanın rapor edilmediği Wuhan’da Kültür ve Turizm Ofisi bir tanıtım videosu hazırladı.
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan ve turistleri etkilemeyi amaçlayan videoya ‘Wuhan’da buluşalım’ başlığı verildi. 3 dakikayı aşan videoda şehrin doğal güzellikleri, mimari yapısı ve kültürel ögeleri ön plana çıkarılıyor. Herhangi bir diyaloğun olmadığı videodaki görüntülere müzik eşlik ediyor.
Turizm ofisi, Çin’in sosyal medya platformu Weibo’da da kampanyayla ilgili açıklamada bulundu. Açıklamada, “Wuhan güzelliklerini sunmada hiçbir zaman cimri olmadı. Umarız bunu daha fazla insan anlayabilir. Wuhan’da buluşmak için sabırsızlanıyoruz” denildi.
Wuhan salgının merkezi olsa da, ülke içinde de en çok merak edilen noktaların başında geliyor. Çin Sosyal Bilimler Akademisi Turizm Araştırmaları Merkezi’nin nisan ayında yaptığı bir araştırmaya göre, Wuhan Pekin’i geride bırakarak yerli turistlerin en fazla gitmek yer olmuştu.
Kaynak: Sözcü
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı
Video Haberler
- TEM'de çekici dehşeti kamerada! Tehlike dolu anlar
- Tevfik Göksu'ya neden üzüldüğünü açıkladı
- Çocuklarının gözü önünde darbedildi! O anlar kamerada
- Trafikte tehlike saçan kamyon kamerada
- Büyük tehlike! Ailenizin bütün bilgileri çalınabilir
- Dikkat! Gözle ayırt etmek mümkün değil
- Karadenizliler öfkeli değil, net tavırlı
- Ağlarına 300 kiloluk bronz kadın heykeli takıldı
- Coğrafya Kaderdir belgeseli yayınlandı
- İmamoğlu'nun AKP’li Tuncer'e verdiği yanıt şoke etti
En Çok Okunan Haberler
- Türkeş’in eşinden ‘Çakıcı’ telefonu
- Cumhur İttifakı'nda Selahattin Demirtaş çatlağı
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- Yükselme sarkacak, kur geri gelecek ama...
- İSKİ duyurdu: Su kesintisi yaşayacak 10 ilçe ve saatleri
- Pfizer/BioNTech aşısının fiyatı belli oldu
- Alaattin Çakıcı hakkında soruşturma başlatıldı!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- Berat Albayrak'a dair Arınç'tan ilk açıklama
- Bakan Koca inkar etti ama faturaları çıktı