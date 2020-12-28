Çin'den uzay istasyonu için yeni adım: 2021'de uzaya gönderecek
Çin, dünya yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunun çekirdek modülünü 2021 baharında uzaya gönderecek.
Çin, dünya yörüngesinde kurmayı planladığı uzay istasyonunun çekirdek modülünü 2021 baharında uzaya gönderecek.
NTV'nin Global Times'a dayandırdığını haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Baş Mühendisi Cou Cianping, istasyonun temelini oluşturacak olan çekirdek modülün ve taşıyıcı roket Long March 5B'nin hazır olduğunu, testlerde son aşamaya gelindiğini bildirdi.
Cou, "Tienhı" (Göklere Katılmak) adı verilen modülün 2021 baharında fırlatılmasının planlandığını belirtti.
Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında iş birliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle 2022'ye kadar kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.
Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşacak istasyon tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.
"Tienhı" modülünün 2021'de fırlatılmasının ardından, "Vıntien" (Gökleri Aramak) ve "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) adlarını taşıyan laboratuvar modülleri 2022'de uzaya yollanacak.
Ana iskeletin oluşmasının ardından, sonraki yıllarda "Şüntiyen" (Gökleri Dolaşmak) adlı uzay teleskobu ayrı bir modül olarak istasyona eklenecek.
İstasyonun tamamlanması için 11 uzay seferi düzenlenmesi planlanıyor.
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