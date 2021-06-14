Çin'in Hubei eyaletindeki doğal gaz patlamasında ölü sayısı 25’e yükseldi
Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz hattında dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 25’e yükseldiği bildirildi.
Çin'in Hubei eyaletinde doğal gaz hattında dün meydana gelen patlamada ölü sayısının 25’e yükseldiği bildirildi.
Global Times’ın haberine göre, Çin'in Hubei eyaletinde pazar sabahı meydana gelen doğal gaz patlamasında ölü sayısı 25’e yükselirken, yaralı sayısı 138’e çıktı.
Patlama alanı çevresindeki 913 hane tahliye edildi. Kurtarma çalışmaları ve patlamaya neyin neden olduğuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Ölümcül kazaların sıklıkla görüldüğü Çin'de yetersiz güvenlik önlemleri eleştiri konusu olurken, ülkenin doğusundaki Çingdao şehrinde 2013'te petrol borusundaki sızıntı sebebiyle oluşan patlamada 35 kişi, Tiencin kentindeki limanda 2015'te kimyasalların bulunduğu bir depoda meydana gelen patlamalarda ise 173 kişi hayatını kaybetmiş ve 798 kişi yaralanmıştı.
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