Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei'nin evinde ölü bulunduğu açıklandı. Du Wei'nin ölümünü İsrail Dışişleri Bakanlığı da doğrularken, polis büyükelçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.
Çin'in İsrail Büyükelçisi Du Wei (57), Herzliya'daki rezidansında ölü bulundu. İsrail Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Du Wei'nin ölümünü doğrularken, olaya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi. Polis, büyükelçinin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Du Wei, şubat ayında büyükelçi olarak İsrail'e atanmıştı.
SON MAKALESİNDE
ÜLKESİNİN KOVİD-19 İLE MÜCADELESİNİ YAZMIŞTI
Wei'nin, ölümünden birkaç gün önce İsrail gazetesinde Pekin
yönetiminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında attığı
adımları anlatan makalesi yayımlanmıştı.
Büyükelçi Du Wei, 12 Mayıs'ta Jerusalem Post gazetesinde çıkan
makalesinde, Çin'in Kovid-19 ile mücadelede gerekli adımları attığı ve Pekin
yönetiminin salgına ilişkin bilgileri "şeffaf" şekilde paylaştığını
savundu.
Çin'in Kovid-19'a karşı ilk savunma cephesi oluşturarak salgının
seyrini değiştirdiğini öne süren Büyükelçi, "Çin'in kararlı adımları,
şeffaf iş birliği ve Çin halkının büyük fedakarlığı olmasa salgın çok daha feci
olabilirdi." ifadesini kullandı.
Makalesinde Yahudi geleneğinde Tevrat'ın yorumu olarak bilinen
Talmud'dan da alıntı yapan Du Wei, Pekin yönetiminin Covid-19'a dair bazı
bilgileri gizlediği yönündeki eleştirilere değinerek, "Çin sorumlu bir
paydaştır ve gerçeği söylemekten korkmaz. Boş hastane yatakları, kapanan
karantina bölgeleri, fabrikalardan çıkan buharlar Çin'in verilerini
destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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