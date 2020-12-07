Çin'in kuantum başarısı: Milyarlarca yılda tamamlanabilecek programlamada büyük atılım

07 Aralık 2020 Pazartesi, 10:28

Kuantum üstünlüğü olarak bilinen bu önemli aşama, Google'ın bu başarıya erişen ilk şirket olmasından bir yıl sonra katedildi.

Independent Türkçe'nin Science'da yayımlanan bir araştırma makalesinden aktardığına göre Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi mensuplarından oluşan ekip, dünyadaki en etkili süperbilgisayarın neredeyse 100 trilyon katı hızda hesaplama yapabilen bir kuantum bilgisayarı tasarladı.

Çin'in önde gelen kuantum programlama araştırmacıları, gelecek nesil makinenin Google'dan tamamen farklı bir kurulum kullandığını açıkladı. Böylelikle bu yeni teknolojiye ilişkin birden fazla yaklaşımın mümkün olduğu da görüldü.

Devlete bağlı haber ajansı Şinhua'ya göre, araştırmacılar prototiplerinin Google'ın makinesinden 10 milyar kat daha hızlı olduğunu savunuyor.

İlk kez neredeyse 40 yıl önce fizikçi Richard Feynman tarafından kuramsal olarak öngörülen kuantum bilgisayarları, ancak yakın zamanda dizayn edilebilidi.

Makineler, dijital veriyi '1'ler ve '0'larla kodlayan geleneksel bitleri, kübit olarak da bilinen kuantum bitleriyle değiştirerek çalışıyor. Bu bitler, süperpozisyon prensibi sayesinde aynı anda hem '1' hem de '0' olarak işleme girebiliyor. Dolayısıya, bilgisayara eklenen her kübit makinenin etkinliğini doğrusal değil üstel olarak artırıyor.

Kuantum bilgisayarlarının ortaya çıkışı, veri işleme süreçlerini üstel olarak daha etkili hale getirerek hastalıkların tedavisinden trafik sıkışıklığını çözmeye kadar her şeyin dönüştürülmesi umudunu da beraberinde getiriyor.

Öte yandan, güvenlik uzmanları akılalmaz hızdaki bilgisayarların finans, iletişim ve hükümet sistemlerinin temelde kullandığı çağdaş şifreleme biçimlerine yönelik ciddi tehdit oluşturduğu konusunda uyardı.

Nihayetinde ulusal güvenliğin tehlikeye girmesi sözkonusu olabilir. ABD de Çin'deki ilerlemelerin, kendilerini teknolojik silahlanma yarışında geride bırakabileceği konusunda bir süredir uyarıyor.

ABD ulusal güvenliği üzerine çalışan Center for a New American Security'nin 2019'daki raporunda şu ifadeler yer aldı:

ABD, geleneksel teknolojik üstünlüğünün yeni ve belki de emsalsiz zorluklarla karşı karşıya kalacağı bir geleceğe hazırlıklı olmalı.