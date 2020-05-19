Çinli şirketlere kötü haber: ABD'li Nasdaq ilk halka arz kurallarını sıkılaştırıyor

19 Mayıs 2020 Salı, 11:27

Nasdaq, ilk halka arzlar (IPO) için yeni kurallar açıklamaya hazırlanıyor. Aralarında muhasebe standartlarının sıkılaştırılması da bulunan yeni kurallar Çinli şirketlerin Borsada listelenmesini daha zor bir hale getirecek.

Yeni kurallara göre aralarında Çin’de bulunan ülkelerin şirketlerin IPO’da 25 milyon dolar ya da alternatif olarak listelenme sonrası piyasa değerinin en az çeyreği kadar sermaye toplamaları gerekecek. Birçok Çinli şirketin IPO’su bu tutarın altında kalıyor ve hisse senetlerinin küçük bir grup tarafından tutulması dolayısıyla düşük hacimli işlem görüyor.

Nasdaq tarafından yapılan açıklamada IPO’ya yönelik yeni kısıtlayıcı kurallar teklifinin şirket fiyatı açısından daha büyük bir destek sunacağı belirtildi.

Söz konusu kuralların doğrudan Çinli şirketleri hedeflememesine karşın, teklif edilen değişiklikler arasında, ana faaliyetlerini ABD’li düzenleyicilerin inceleme yapmasının zorlaştıran yasalara sahip ülkelerde gerçekleştiren şirketler için ek kriterler getirilmesini kapsıyor.

Nasdaq!ın açıklamasında “Şirketin işlerinin gizlilik yasaları, engelleyici yasalar, ulusal güvenlik yasaları ve diğer yasaların ya da ABD’li regülatörlerin bilgiye erişimini kısıtlayan düzenlemeler bulunan bir yargı alanında bulunması ABD’li yatırımcılara yönelik riskleri artırıyor.” İfadesi yer aldı.