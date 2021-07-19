Cinsel istismar suçuna 52 yıl 6 ay hapis cezası

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 04:00

İstanbul Kadıköy ilçesinde yaşayan Ş.A(30) ve N.Y(40) çocukken babaları Z.E., tarafından yıllarca cinsel istismara maruz kaldıklarını iddia etti. İki kız kardeş, 6 Şubat 2019 tarihinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne anneleri ile giderek babaları hakkında şikayetçi oldular. Kızlarının ifadesi doğrultusunda Z.E., 7 Şubat 2019 tarihinde tutuklandı. Mağdur Ş.A’nın ifadesinde, “Z.E. benim öz babamdır. Bu annemin 2. evliliğidir. Babam bir cinayet davası nedeniyle 1999 yılında yurt dışına kaçtı. Daha sonra ben, annem ve küçük kardeşim babamın yanına gittik. 9- 10 yaşlarındayken babamın evde bana ‘sen okulda millete kendini ellettiriyorsun, ben elleyince mi bir şey oluyor’ dediğini hatırlıyorum. Babam beni ölümle tehdit ettiği için susuyordum. Zaten annemde babamdan korktuğu için ona da yaşadıklarımı anlatamıyordum. Babam tarafından ilk 10 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldım” dediği öğrenildi.

“16 YAŞINDA ZORLA EVLENDİRİLDİM”

Mağdur N.Y ise ifadesinde, 16 yaşında evlendirildiğini söyleyerek, “16 yaşında zorla evlendirildim. 18 yaşına geldiğimde de boşandım. 12 yaşındayken de üvey babamın tecavüzüne uğradım. Babam beni ölümle tehdit ettiği için anneme dahi yaşadıklarımı anlatamadım” dedi. Şüpheli Z.E., hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi. Z.E’nin “kasten adam öldürme” suçundan ceza aldığı ancak 2000 yılında çıkarılan af nedeniyle serbest bırakıldığı öğrenildi. Z.E hakkında “çocuğun nitelikli cinsel istismarı”, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın 4. duruşmasında mahkeme heyeti, Z.E’ye iyi hal indirimi uygulamadan 52 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

‘KONUŞUN ÇOCUKLAR’

Davada emsal niteliğinde bir karar çıktığını söyleyen mağdurun avukatı ve UCİM Hukuk Koordinatörü Emel Aydoğan, “Bu davada yıllarca süren nitelikli cinsel istismar eylemi söz konusuydu. Anne sessiz kalmış, çocuklar sürekli tehdit ve cebir kullanılarak istismar edilmiş. Konuşun çocuklar. Her zaman sizinle sesimizi daha gür çıkaracağız. Ucim olarak; Günlük nöbetler halinde ucim.org.tr adresine yapılan aynı zamanda Mersin merkez (324 331 1818) numaramıza yapılan, ihbar başvurularını değerlendirmekteyiz” diye konuştu.