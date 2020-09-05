Cinsel istismardan tutuklu Uşşaki tarikatının lideri hakkında iddianame hazırlandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklanan ve Uşşaki tarikatının lideri Fatih Nurullah olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban hakkında "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 18 yıldan 55 yıl 1 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.
Soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca iddialara ilişkin hazırlanan fezleke, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fatih Nurullah olarak bilinen Eyüp Fatih Şağban hakkında hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 4 sayfalık iddianamede, "zincirleme şekilde çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 40 yıl 1 ay 15 güne kadar, "çocuğa karşı kişiyi cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 3 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.
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