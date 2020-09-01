Barış Atay: Biz İpek Er’lerin, Soylu Musa Orhan’ların tarafıdır

01 Eylül 2020 Salı, 15:07

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaşadığı tartışma sonrası saldırıya uğrayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay için bugün Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda bir basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamaya çok sayıda siyasi parti temsilcisinin yanı sıra yurttaşlardan da destek geldi.

Pandemi nedeniyle açık alanda yapılan açıklamada konuşan Atay, Süleyman Soylu’ya yönelik sert ifadeler kullandı.

Atay, “Bu ülkede herhangi bir devrimci için yapabilecekleri şey karanlık bir sokakta arkadan beş kişi saldırmaktır. Süleyman Soylu bir bakan değildir, çete lideridir” diye konuştu.

Atay açıklamasına şöyle devam etti:

“Süleyman Soylu bir bakan değildir. Soylu 18 yılda AKP rejiminin burada yerleştirdiği mafyatik sistemin yerleştirdiği bir aparattır. Bu ülkede soldan bakan demokratça düşünen ya da bu ülkenin sorunlarına karşı bir şey yapmak isteyen herkesi tasfiye etmek için gücü kullanmaya ve bunu bir zulme çevirmeye çalışan kullanışlı bir aparattır sadece. Bu yarattıkları sistemin gerçekten bir tecavüz toplumunda yaşadığımız gün gibi aşikardır. Son haftalarda özellikle dikkat çekmeye çalıştığımız şey budur. Üzerlerindeki formaya, arkalarındaki bakanlara güvenerek bu ülkenin kadınlarına neler yapabileceklerini gördüğümüz insanlara karşı kamuoyunu bilinçlendirmek, o sesi yükseltebilmek mücadeleye devam etmek adına sorduğumuz soruların sonucu budur. Ama bu bizi asla yıldırmaz. Biz Öper Er’lerin, Soylu ise Musa Orhan’ların tarafı. Bu bizim kendimizle gurur duymamız için çok geçerli bir sebep. Soylular gidecek biz bu karanlık günleri geride bırakacağız. Yaptığımız doğruların bu iktidarı ne kadar rahatsız ettiğinin farkındayız ama rahatsız etmeye de devam edeceğiz.”

“BARIŞ HEDEF SEÇİLDİ”

Atay’ın ardından söz alan TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş ise, “Halk bizi Ankara’ya o koltuklarda oturalım diye değil, Süleyman Soylu’dan hesap soralım diye gönderdi” ifadelerini kullandı.

“Bize göre Barış hedef seçilmiştir" diyen Baş şu ifadeleri kullandı:

"Ama Barış’ın hedef seçilmesi aslında bizim büyük irademizin kırılmasına dönük bir girişimdir ve dün itibariyle boşa çıkmıştır. 18 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. Burada iktidar sahiplerine sesleniyoruz. Biz sizi çok gördük. Biz bu tarz saldırılarla ilk defa karşılaşmıyoruz. Ey Süleyman Soylu senin ağa baban Mehmet Ağar’ı tanıyoruz. Yargısız infazları gözaltında kayıpları yaşadık. Hiçbirisi bir adım geri gitmemize neden olmadı. Aksine kararlılığımızı büyütüyorlar. Biz onların bildiği siyasetçilerinden değiliz. Biz devrimciyiz.”

NE OLMUŞTU?

Atay Twitter’da yaptığı açıklamada, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede vefat eden 18 yaşındaki İpek Er’e “nitelikli cinsel saldırı” suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan’ı kastederek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya “Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın” demişti. Soylu ise, Atay’ın tweetine, “Benden ‘tecavüzcü kollayıcı’ olmaz da senden tam tecavüzcü olur. Tuma’nın kollayıcısı… Dikkat yakalanma…” diyerek yanıt vermişti.

Bu tartışmanın ardından Atay Kadıköy’de 4 kişinin saldırısına uğramıştı. Saldırganlar gece 01.00 sıralarında bir mekandan arkadaşı ile birlikte çıkan Atay’a arkadan saldırarak tekme atmıştı. Atay saldırganlar hakkında şikayetçi olurken hastanede verdiği ifadesinde Süleyman Soylu’yu işaret etmişti.

"FAİLİ SÜLEYMAN SOYLU'DUR"

Atay verdiği ifadede şunları demişti:

"Bu olay cereyan edene kadar 1 Mayıs'ta DİSK binası önündeki eylemlerden itibaren sosyal medyadan ölüm tehditleri aldığıma ilişkin savcılıkta suç duyurusunda bulundum. Bunlardan bir tanesi ise takipsizlikle sonuçlandı. Bunun akabinde kullandığım araca sabotaj yapıldı. Bunun da şikayetinde bulundum. Bu yüzden bu olayın faili bütün şikayetlerle ilgilenmek yerine bir tecavüzcünün serbest bırakılması ile ilgili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur."



Fotoğraf / Video: Erdem Bolca