Cinsiyet eşitliğine vurgu yapan kampanya sosyal medyada gündem oldu

07 Haziran 2020 Pazar, 06:00

Sosyal medyada, yıllardır kadınlar için söylenen cinsiyetçi ifadelere dikkat çekmek amacıyla yeni bir akım başlatıldı.

Müzisyen Gaye Su Akyol’un “ruqinq” adlı bir kullanıcının, “kocam isterse çalışabilir” tweet’ini alıntılamasıyla başlayan akımda, kadınlara sarf edilen cinsiyetçi cümleler, kinayeli olarak erkeklere hitaben kullanıldı. Akyol da daha sonra “erkekyerinibilsin” etiketini bularak büyüyen kampanyaya sosyal medyada paylaşımlarıyla destek verdi.

Binlerce kişi “o saatte orada ne işi vardı”, “mini etek giymese başına bunlar gelmezdi”, “rızası vardı” söylemlerini, erkeklere uyarladı. Kampanyayı başlatan tweet’i atan Ruqinq, BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada “Twitter’da son zamanlarda çok fazla ‘kadın çalışmamalı, yüksek sesli kahkaha atmamalı’ tarzında tweet’ler atıldığını gördüm. ‘Bunlara en güzel tepki alay ederek verilebilir’ diye düşündüm” dedi.

Akyol da “Bu yaklaşımda ortalamanın çok üstünde bir ironi, zekâ ve mizah var. Çünkü artık hepimiz çok doluyuz, bu saçma gidişatı değiştirmek istiyoruz ve artık yeter” dedi.

SİYASETİN SÜSÜ DEĞİL...

- Sıla Gençoğlu: “Erkeği boş bırakırsan ya davulcuya ya zurnacıya...” diye yazdı.

- İstanbul Büyükşehir Belediyesi: “İETT otobüs şoförlerimiz, saat 22.00’den sonra erkek yolcularımızın güvenliği için durak beklemeksizin istediği yerde inebilmelerine yardımcı olacaklardır.”

- CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu: “İlk seçimlerde her bölgede kontenjandan birer erkek adayımız mutlaka olacak. Böylece erkekler siyasetin süsü değil objesi olmaya başlayacak #erkekleryerinibilsin.”

PARDON DOKTOR BEY

- İstanbul Tabip Odası: “Doktor hanım, pardon doktor bey. Ağız alışkanlığı işte, kusura bakma. Erkekler de doktorluk yapabilir, tabii ki. #erkekyerinibilsin.”

- Sarıyer Belediyesi: “Çarşamba günleri plajlarımız sadece erkeklere hizmet vermektedir. Plajlarımıza 10 yaşa kadar kız çocukları da babalarıyla birlikte giriş yapabilirler. Erkeklerimizin rahatını ve güvenliğini önemsiyoruz.”