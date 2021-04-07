Çıray'dan Erdoğan'a: Orgeneral Büyükanıt’ın gece muhtırasını ne için kabul ettiniz?

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:34

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 104 emekli amiralin yayımladığı bildiriye ve gözaltılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KRT TV’de ‘Şimdiki Zaman’ programına konuk olan Çıray, sözkonusu metni bildiri olarak kabul etmediğini belirtip“Bildiri olması için arkasında kamu gücünün olması gerekir. Dolayısıyla uzun yıllar devlette önemli görevlerde bulunmuş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli mensuplarını kaygılarını dile getirdiği bir tavsiye mektubu, bir bilirkişi önerisi yani adını siz koyun. Ama bu ne bir muhtıra ne de bir bildiridir. Eğer bir bildiri arıyorlarsa Jandarma Genel Komutanlığı’nın internet sitesine girsinler, bildiri orada yazıyor. Emekli amirallerin yayımladığı yazıyı okudum dikkatle içeriğiyle hem fikirdim, bırakın darbeye ait bir şey imasını dahi görmedim" dedi.

"FETÖ SENARYOSU HAZIRLIYORMUŞ GİBİ"

Bu süreçte medyanın izlediği tutumun geçmişte Balyoz ve Ergenekon davalarında oluşan tutum ile aynı olduğunu dikkat çeken Çıray şöyle konuştu:

“Asıl bizi dehşete düşürmesi gereken şey, Balyoz, Ergenekon davalarının süreçlerinde olduğu gibi mevzuhur kalemler, televizyon sözcüleri dün akşam birdenbire ortaya fırladılar. Ve aynı o zaman olduğu gibi sanki adeta yeniden bir FETÖ senaryosunu izliyormuşçasına bunlar konuşmaya başladılar. O kadar çok gürültü çıkartıyorlar ki esasen metnin içeriği hakkında hiç konuşulmasını istemiyorlar. Metinde ne yazdıklarını eminim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şu anda halen bilmiyor. Emekli amiraller görüş açıklamış, bunlar ne yapacaklardı Covid-19 hakkında mı görüş açıklayacaklardı?"

"DARBENİN ADINI KOYALIM"

Bundan bir yıl önce de emekli büyükelçilerin bu mektupta yazılanların aşağı yukarı aynısını söylediklerini hatırlayan Çıray, "Ne için ona hiç kimse ses çıkarmadı? O zaman ilk darbenin adını koyalım. Bir medya darbesiyle karşı karşıyayız. Şimdi Yargıtay’dan bir hâkim çıkıp canlı yayınlara katılabiliyor. Dünyada böyle bir şey nerede görülmüş? Yargıtay bildiri yayınlıyor, Jandarma Genel Komutanlığı bildiri yayınlıyor. Biz Yargıtay’ın bildiri yayınlamasına alışığız. Eskiden de çağırıyorlardı 28 Şubat’ta bunların hepsi oraya gidiyorlardı" dedi.

“BÜYÜKANIT'I NEDEN YARGILAMADINIZ?"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, bildiri hakkında yaptığı konuşmalara yanıt veren Çıray sözlerine şöyle devam etti:

“Ne diyor Cumhurbaşkanı, ’emekli kamu görevlisinin böyle bir yola tevessül etmeye hakkı yoktur’. Ben milletvekili olmadan önce emekli bir kamu görevlisiydim yani kapıyı kapatıp ölmeyi mi bekleyecektim? Cumhurbaşkanı diyor ki, ‘Ancak geçmiş darbeler ve bildirilerle dolu bu ülkede bir gece yarısı 104 emekli amiralin böyle bir girişimde bulunması kabul edilemez’ o halde Orgeneral Büyükanıt’ın gece muhtırasını ne için kabul ettiniz? Niye yargılamadınız? Darbeler arasında seçim mi yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı ‘Bunun adına ifade özgürlüğü diyemeyiz’ diyor. Bana göre ifade özgürlüğü. Anayasa’nın 26’ıncı maddesine göre, hiç tartışmasız. Ben darbe imasını bu metnin hiçbir yerinde görmedim.”