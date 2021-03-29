CNN Türk, Büşra Sanay ile yollarını ayırdı
CNN Türk, spiker Büşra Sanay ile yollarını ayırdı.
Demirören Medya Grubu’na bağlı olarak yayın yapan CNN Türk televizyon kanalı, spiker Büşra Sanay ile yollarını ayırdı.
CNN Türk'te uzun yıllardır çalışan Büşra Sanay, bugün CNN Türk'teki işinden ayrıldı. Edinilen bilgiye göre ayrılık, karşılıklı anlaşma yolu ile gerçekleşti.
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