CNN Türk, Büşra Sanay ile yollarını ayırdı

CNN Türk, spiker Büşra Sanay ile yollarını ayırdı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2021 Pazartesi, 17:56
CNN Türk, Büşra Sanay ile yollarını ayırdı
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Demirören Medya Grubu’na bağlı olarak yayın yapan CNN Türk televizyon kanalı, spiker Büşra Sanay ile yollarını ayırdı.

CNN Türk'te uzun yıllardır çalışan Büşra Sanay, bugün CNN Türk'teki işinden ayrıldı. Edinilen bilgiye göre ayrılık, karşılıklı anlaşma yolu ile gerçekleşti. 


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