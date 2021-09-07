Coca Cola soruşturması tamamlandı

07 Eylül 2021 Salı, 11:39

Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, soruşturma süreci devam ederken, Coca Cola (CCSD) tarafından dosya içindeki rekabetçi endişelere yönelik olarak taahhüt sürecinin başlatılmasına ilişkin başvuruda bulunulması üzerine gerçekleştirilen görüşmeler sonucu şirket tarafından kapsamlı bir taahhüt paketi sunuldu.

Söz konusu taahhütlerin rekabet sorunlarıyla orantılı, bu sorunları gidermeye elverişli, kısa sürede yerine getirilebilir ve etkili şekilde uygulanabilir olmasından hareketle, ilgili taahhüt paketi bağlayıcı hale getirilerek soruşturmanın sonlandırılmasına karar verildi.