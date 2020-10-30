Çocuğa cinsel istismar iddiası, ilçeyi karıştırdı
Erzurum’un Narman ilçesinde bir kişinin 11 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası ilçeyi karıştırdı.
Olay, akşam saatlerinde Narman ilçesi 101 Evler Mahallesi mevkisinde bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, mahalle sakinleri, isminin E.K. (45) olduğu öğrenilen bir kişinin 11 yaşındaki erkek çocuğunu ağaca bağlayarak, cinsel istismarda bulunmaya çalıştığını görüp, müdahale etti. Şüpheli kaçarken, yurttaşlar ağaca bağlanan çocuğu kurtardı.
Yurttaşların şikayeti üzerine yakalanan E.K. gözaltına alınarak, kaymakamlıkla aynı binada olan İlçe Emniyet Amirliği'ne götürüldü. Olayı duyan yurttaşlar, kaymakamlık binası önüne toplandı. yurttaşların dağılması için uyarı yapılırken, özel hareket, çevik kuvvet ve jandarma, bölgede geniş çaplı tedbir aldı. Şüpheli, yoğun güvenlik önlemi altında, binanın belediyeye ait kapısından çıkarıldı. Bunu gören vatandaşlar şüphelinin olduğu araca saldırmak istedi. Bu arada araç hızlıca uzaklaşınca vatandaşlar, şüphelinin sağlık kontrolü için götürüldüğü hastaneye gitmek istedi. Güvenlik güçleri vatandaşların geçişine izin vermedi. Güvenlik güçleri ile yurttaşlar arasında arbede yaşandı. Kısa süren arbede sonrası yurttaşlar dağıldı.
İlçede yaşanan gerginliğin sona ermesi için şüpheli E.K.'nın Erzurum’a gönderildiği öğrenildi.
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