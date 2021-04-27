Çocuk işçiye fabrikada dayak davası başladı: "Sigortan yok başımızı belaya sokma"

27 Nisan 2021 Salı, 17:12

Kağıthane'deki bir fabrikada çalışan ve 7 yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 yaşındaki E.Y., aynı iş yerinde çalışan 30 yaşındaki Yücel B. tarafından dövüldü. Bayram Samet K. da dayağı cep telefonuyla kayda aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekerken, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan ikili, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Haklarında iddianame hazırlanan tutuksuz sanıklar Yücel B. ve Bayram Samet K.'nin yargılanmasına bugün İstanbul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. İlk duruşmaya sanıklar ile mağdur çocuk E.Y. ve babası Ayhan Y. katıldı. Tutuksuz sanıkların savunmaları, avukatlarının mazeret bildirerek duruşmaya gelmemeleri nedeniyle alınamadı.

"SİGORTAN YOK, BAŞIMIZI BELAYA SOKMA"

Mağdur E.Y.'nin ifadesi ise psikolog eşliğinde alındı. E.Y. ifadesinde, "Babam cezaevindeydi. Ben de sanık Bayram'ın babasına ait işyerinde çırak olarak çalışıyordum. Ara sıra sebepler bulup, Yücel beni dövüyordu. Az da olsa diğer sanık Bayram da dövüyordu. Bir keresinde çalışırken elim testereyle kesildi. Sanık Bayram'ın babası, 'Sigortan yok başımızı belaya sokma. Doktora cam kesiği dersin' diye söylendi. Ben de amcamla gittiğimde testere kesiği demiştim. Olay tarihinde çalışırken Yücel beni çağırmış ama ben gürültü nedeniyle duymadım. Gelip beni eliyle dövdü. Yere yatırıp, tekme ve yumrukla vurdu. O sırada Bayram da cep telefonuyla kameraya çekti. Bir yandan da güldü. Bayram vurmadı. Daha sonra sanık Yücel çekilen videoyu bana atmış. Amcam telefonumda görünce karakola gidip, şikayetçi olduk. Ben sanıklardan şikayetçiyim" dedi.

PSİKOLOG: "DEVAMLI AŞAĞILANMIŞTIR"

Hakimin, elinin nasıl kesildiğini sorması üzerine E.Y., "Bu olay daha önceden olmuştu. Sanık Yücel benim elimi tutarak makinenin altına götürüp kesmedi, beni itekleyince savruldum. Elim döner testereye değdi ve kesildi. Bu son olayda ise, Bayram video kaydını yaptıktan sonra gelip başıma birkaç kere vurdu" yanıtını verdi. Duruşmada söz verilen psikolog ise, mağdur çocuğun sanıklar tarafından devamlı şiddet gördüğünü anlattığını belirterek, "Devamlı aşağılanmış ve baskı altında tutulmuştur" dedi.

KABUL ETMEDİ

Daha sonra söz alan sanıklardan Bayram Samet K , "Mağdur çalışırken testerede elini kendisi kesmiştir. Son olayda, video kaydını yapan benim" dedi. Yücel B. de aleyhine olan ifadeleri kabul etmediğini söyledi.

SANIKLARIN ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

Mahkeme, sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına, savunmalarının gelecek celse alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

"OLAY GÜNÜNDEN BERİ UYKUSUNDA AĞLIYOR"

Duruşma sonrasında adliye önünde açıklama yapan baba Ayhan Y., "'Baba gel, dövdü beni' dedi. Telefonuma görüntüleri geldi. İşyerine gittim, 'çık sen dedi, halledeceğiz' dedi bana. Sonra polisler evi bastı, çocuğu almak için. İfade verdik, davacıyız dedik" dedi. Oğlunun, elinin sanıklar tarafından elinin kesildiğini söylediğini ifade eden baba "Kendi kendine sayıklıyor, uykusunda ağlıyor . Sanıkların çocuğuMu sürekli darbettiklerini olaydan sonra öğrendim" diye konuştu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianamede sanık Bayram Samet K.'nin iş yeri sahibi olduğu, sanık Yücel B.'nin aynı işyerinde kaplama ustası olarak çalıştığı ve mağdur E'nin sanık Yücel'in yanında yaklaşık bir yıldır çırak olarak çalıştığı anlatıldı. İddianamede, hiçbir geçerli neden yokken sanık Yücel'in mağdura defalarca tokat attığı, diğer sanığın ise darp anlarını görüntüye aldığı, kayıtlarda "Evet Yücel abi, devam et. Yücel abi böyle bitmez. Yücel abi" diyerek, sanık Yücel'in mağduru darp etme kararlılığını kuvvetlendirdiği kaydedildi. Mağdurun henüz 15 yaşında olduğu, henüz fiziksel gelişimi tamamlamadığı, kamera görüntülerinde mağdurun darp edilme eylemine hiçbir karşılık veremediği, tamamen korumacı bir tavır aldığı vurgulandı. Mağdurun ifadesinde, bu olaylardan 6 ay önce sanık Yücel B.'nin sağ işaret parmağını tahta kesme makinesiyle kestiğini söylediği de yer aldı. İddianamede, sanık Bayram Samet K. hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama" suçundan 8 aydan 2 yıla, sanık Yücel B. hakkında da "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı silahla yaralama" ve "Beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı canavarca hisle yaralama" suçundan toplam 1 yıl 2 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis talep edildi.