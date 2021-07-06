Çocuk istismarcısına öldüresiye meydan dayağı
Bu haberin içeriğinde, bazı okuyucularımızın rahatsız olabileceği ifadeler bulunmaktadır... Bursa'da sabah saatlerinde kapısının önünden götürdüğü 5 yaşındaki kız çocuğunu öpen 45 yaşındaki istismarcı, olayı fark eden mahalle sakinleri tarafından yakalanıp feci şekilde dövüldü. İstismarcının kız çocuğunu sokaktan götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polisin gözaltına aldığı zanlı mahkemeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesinde 45 yaşındaki bir fabrika işçisi, sokak ortasında oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu evinin önünden götürüp ara sokakta öptü. Durumu fark eden mahalle sakinleri, Murat Ö. isimli zanlıyı yakalayıp tekme tokat dövdü. Ağzı burnu kırılan ve kanlar içinde bırakılan Murat Ö., polise teslim edildi.
Mahalle sakinleri evlerinin önünde yaşanan olaya isyan ettiler. Çocuklarının sokakta oynadığını belirten mahalle sakinleri, "Diğer çocuklar koşarak, 'Anne küçük Z.'yi götürüyorlar' dediler. Bizim koşmamızla sapık kızı bırakmış. Mahalle sakinleri yakaladı. Böyle insanlara en ağır ceza verilmeli" dediler.
İstismarcının olayın yaşandığı mahalleye yakın bir yerde oturduğu öğrenilirken, yaşananlar ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
ÇOCUĞUN İSTİSMARA UĞRADIĞI NASIL ANLAŞILIR?
-Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi
-Cinsel davranışlarda artış yaşanması
-Uyku sorunları, kabuslar
-Depresyon ya da içine kapanma durumları
-Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi
-Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması
-Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı
gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.
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