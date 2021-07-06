Çocuk istismarcısına öldüresiye meydan dayağı

-Cinsel içerikli konulara aşırı ilgi ya da aşırı kaçma eğilimi göstermesi -Cinsel davranışlarda artış yaşanması -Uyku sorunları, kabuslar -Depresyon ya da içine kapanma durumları -Bedeninin kirli ya da zarar gördüğü şeklindeki söylemler ya da genital organlarında bir sorun olduğunu düşünmesi -Çizim veya oynadığı oyunlarda cinsellik ögelerini kullanması -Cinsel yolla bulaşan hastalıkların varlığı gibi belirtiler gözlemlendiğinde, çocuğun cinsel istismara uğradığından şüphelenilmelidir.