Çocuklar suça sürükleniyor, sayılar artıyor

24 Ağustos 2021 Salı, 10:41

Bu haberde suça sürüklenen çocuklar, çocuğun üstün yararı ilkesine dayanarak 'mağdur' sıfatı ile tanımlanmıştır.

Edinilen bilgiye göre olay, 16 Ağustos’ta saat 10.55 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürürken cep telefonuyla konuşan R.Ç.’nin (64) arkasından atık kağıt aracıyla gelen üç çocuk, R.Ç'nin elindeki telefonu alıp kaçarak uzaklaştı.

R.Ç, durumu hemen polise ihbar etti. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledikten sonra cep telefonun çalan üç şüphelinin B.P (14), E.Ş. (15) ve O.İ. (16) olduğunu belirledi.



Şüphelilerin R.Ç.’nin peşinden atık kağıt aracıyla gittiği anlar çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. B.P., E.Ş. ve O.İ. kısa sürede polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.P.'nin 56, E.Ş.'nin 60 ve O.İ.’nin ise çoğu hırsızlık olmak üzere kasten yaralama, darp gibi suçlardan 64 ayrı suç kayıtları olduğu ortaya çıktı. Sorguya alınan şüpheliler, suçlamaları kabul etmedi.



Sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerden B.P.'nin basın mensuplarına “Unutma, dal kırıldığı yerden insan kırıldığı kalpten kopar. Ben sihirbazım” demesi dikkat çekti. Ayrıca aynı şüpheli yaşını soran basın mensuplarına “Sen kaç istersin” diye yanıt verdi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.







Suça sürüklenmiş çocuklarla ilgili resmi son veriler 2019 yılında TÜİK tarafından açıklandı. Son verilere göre, güvenlik birimlerine 2019 yılında gelen veya getirilen çocukların karıştığı olay sayısı 511 bin 247 oldu. Bu olaylarda çocukların %46,1'inin mağdur olarak, %32,9'unun kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiasıyla (suça sürüklenme), %15,1'inin bilgisine başvurma amacıyla, %3,4'ünün kayıp (hakkında kayıp müracaatı yapılıp daha sonra bulunan), %2,5'inin ise bu nedenlerin dışındaki diğer nedenlerden dolayı güvenlik birimlerine geldiği tespit edildi. Güvenlik birimine gelen veya getirilen çocukların yüzde 65,4'ü oğlan, yüzde 34,6'sı kız çocukları olarak kaydedildi.