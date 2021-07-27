Çok Güzel Hareketler'de ayrılıklar sürüyor: 2 oyuncu daha projeye veda etti
Kanal D ekranlarının ilgiyle izlenen eğlence programı Çok Güzel Hareketler 2'de vedalar peş peşe geliyor. Daha önce de 8 kişinin veda ettiği programdan 2 oyuncu daha ayrılma kararı aldı.
Yılmaz Erdoğan'ın genel sanat yönetmenliğini ve eğitmenliğini üstlendiği, Kanal D ekranlarında yayımlanan Çok Güzel Hareketler 2'de üst üste ayrılıklar yaşanıyor.
2 OYUNCU DAHA AYRILDI
Programa son olarak Gözde Şencan ve Yiğit Taşdemir veda ederken her iki isim de ayrılıklarını sosyal medyadan duyurdu. Instagram'dan paylaşım yapan Yiğit Taşdemir, "Çünkü ayrılık da sevdaya dahil çünkü ayrılanlar hala sevgili…" ifadelerini kullandı.
"TÜM KALBİM SİZİNLE"
Projede 3 sezondur aktif bir şekilde rol alan Gözde Şencan da, "Canım ekibim. Canım arkadaşlarım. Benim için de yolun sonu. Her şey için öncelikle Yılmaz hocama sonra tüm arkadaşlarıma ekibe herkese çok teşekkür ederim. Çok şey öğrendim. Yeni sezonda kalbim sizinle" paylaşımını yaptı.
8 OYUNCU DAHA ÖNCE VEDA ETMİŞTİ
13 Haziran 2021 Pazar günü yayınlanan 89. bölümüyle sezon finali yapan BKM Mutfak Çok Güzel Hareketler 2'de ilk ayrılık haberi Gürhan Altundaşar ile Cihan Talay'dan gelmişti.
Ardından Begüm Çağla Taşkın, Birsel Kılınçcı, Arzu Susantez, Sema Özkan, Didem Ruhi, Eda Nur Hancı da sosyal medya üzerinden ayrılık kararlarını hayranlarına duyurmuştu.
Video Haberler
- Feci motosiklet kazası kamerada
- TEM'de 4 araç birbirine girdi: 4 yaralı
- Trafikte skandal görüntüler! O sürücülere ceza yağdı
- Tartıştığı kişinin arkasından kurşun yağdırdı
- Şile’de yol ortasında yanan araç alev topuna döndü
- Canlı yayındaki muhabire motosiklet çarptı
- Freni boşalan TIR ortalığı savaş alanına çevirdi
- Kahramanmaraş'ta silahlı bıçaklı kavga: 2 ölü, 4 yaralı
- Dağlık alanda 10 gündür mahsur kalan keçiler kurtarıldı
- Gezi Parkı’nda taşlı sopalı bıçaklı kavga
En Çok Okunan Haberler
- MasterChef 'te mide bulandıran görüntü!
- Erdoğan ve Albayrak için harekete geçildi
- Ceyhan en büyük tehlikeyi açıkladı
- Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan bin Avro borç istedi
- AB'den, Erdoğan'a 'rüşvet' iddiası
- TRT 1’de dikkat çeken hata
- AKP'li Aktay: Suriyeliler giderse ülke ekonomisi çöker
- Onur Eker'in yeni görüntüsü ortaya çıktı
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Adı Soylu ile anılan ismin ortağının İsrail bağlantısı