'Çok Güzel Hareketler 2' ekibinden 19 kişi birden ayrıldı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 13:44

Kanal D’nin 2019’dan bu yana ekranlarda yayınlanan ve pazartesi itibariyle 3. sezonuna başlayacak olan komedi programı Çok Güzel Hareketler‘den 19 oyuncu ayrıldı. Daha önce ekipten 9 kişinin ayrıldığı, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla öğrenilmişti. Ancak ekipten 10 kişi daha ayrıldı.

EKİPTE 20 KİŞİ KALDI

Genel sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ ın yaptığı programın ekibinde büyük bir ayrılık yaşanıyor. Ekip 39 kişiden 20 kişiye düştü. Alt yapı kavramı kalktı ve herkes A takıma yerleşti.

Hem alt yapı hem de çoğunluğunu ekibe daha önce girenlerin oluşturduğu A takımda yaşanan eksiklik sonrası alt yapı ifadesi ortadan kalktı ve herkes A takımı oldu.

ARİF VE HİLMİ PROGRAMA DÖNECEK Mİ?

Kanser tedavisi gören ve sağlık durumu iyiye giden Arif Güloğlu’nun ve askerliğini tamamlayan Hilmi Deler’in yakın bir tarihte ekibe geri katılmaları bekleniyor.