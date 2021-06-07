CONCACAF Uluslar Ligi'nde şampiyon ABD
Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından ilk kez düzenlenen turnuvayı Amerika kazandı.
ABD, Colorado eyaletinin başkenti Denver’da oynanan final maçında Meksika'yı ağırladı.
Normal süresi 2-2 biten karşılaşmayı uzatmalarda 3-2 kazanan ABD, şampiyonluğa ulaştı.
Ev sahibi takıma kupayı getiren golleri 27. dakikada Giovanni Reyna, 82. dakikada Weston McKennie ve 114. dakikada penaltından Christian Pulisic attı.
Meksika'nın gollerini ise 1. dakikada Jesus Corona ve 79. dakikada Diego Lainez kaydetti.
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