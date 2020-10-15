Çöp yığınları arasında yiyecek arayan fil sürüsünün fotoğrafına ödül

15 Ekim 2020 Perşembe, 10:06

Yetkililerin, bu manzaraya karşı görüşmeler yaptığı bildirildi (Kraliyet Biyoloji Topluluğu)

Fotoğraf, ormanda olması gereken fil sürüsünün, ambalajlar ve plastik poşetlerle dolu çöp yığınları arasında yiyecek artığı arayışını gözler önüne serdi.

Tharmaplan Tilaxan'ın çektiği kare, Kraliyet Biyoloji Topluluğu’nun bu yılki fotoğraf yarışmasında birincilik ödülünü kazandı.

Çöp depolama sahasının, fillerin bulunduğu koruma alanına yakın olduğu belirtildi.

Ülkenin kuzeyindeki Jaffna şehrinde yaşayan Tilaxan, “Doğu eyaletinde yabani bir fil sürüsü, tuhaf ve yürek burkan bir alışkanlık edindi. Son zamanlarda bu fillerin çöplüklerde yiyecek aradığı görülüyor” dedi ve ekledi:

"Sayıları 25’le 30 arasında değişen ve insanların yaşam alanlarına yakın yerlerde beslenmeye alışan yabani fil sürüsü, çeltik tarlalarını ve köyleri istila etmeye başladı. Köylüler ve yabani hayvanlar arasındaki gergin ilişkiyi daha da geriyor."

Yetkililerin söz konusu sahaya çöp dökülmemesi veya etrafına çit çekilmesi için görüşmeler yaptığı söylenirken, Tharmaplan, “Henüz bir adım atılmadı” diye konuştu.

Kaynak: Independent Türkçe