Çorum'da 10 dakika arayla 2 deprem

AFAD, Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 3.7 ile 2.4 şiddetinde 10 dakika arayla 2 deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2020 Cuma, 02:38
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurduğu son depremler listesine göre Çorum'da saat 01.24'da 3.7, 1.34'de ise 2.4 şiddetinde deprem meydana geldi.

Depremin merkez üssü olan Uğurludağ ilçesinde panik anlar yaşandı.


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