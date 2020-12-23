Covid-19 aşısında KDV oranı yüzde 1 oldu

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Covid-19 aşısında KDV oranı yüzde 1 olarak belirlendi.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2020 Çarşamba, 08:40
Covid-19 aşısında KDV oranı yüzde 1 oldu
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Covid-19 aşısı için uygulanacak katma değer vergisi (KDV) oranı, yüzde 1 olarak belirlendi.

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan “Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair” Cumhurbaşkanı Kararı’nda “Sağlık Bakanlığınca onaylanan Covid-19 aşılarının, 31 Aralık 2021 tarihine kadar (bu tarih dahil) tesliminde, bu kararın 1'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.” ifadeleri yer aldı.

Söz konusu maddenin ilgili kısmında yüzde 1’lik vergi oranı yer alıyor.

ÇİN AŞISI DIŞINDAKİLER ECZANEDE SATILACAK

Çin’den gelen CoronaVac aşısı dışındaki corona virüsü aşıları Türkiye’de ücretli bir şekilde eczanelerden temin edilebilecek. İlaçların Türkiye fiyatı henüz belli değil.

Çin’den gelecek aşılar, ücretsiz olarak vatandaşlara uygulanacak.


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