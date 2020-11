Bilim adamları uyardı: Covid-19 bunun yanında hafif kalacak

12 Kasım 2020 Perşembe, 14:40

İndependent'tan Jane Dalton'un haberine göre, Kuşların maruz kaldığı enfeksiyonların "kokteyli", pandemi potansiyeli taşıyan bir hastalık salgını için mükemmele yakın bir üreme alanı oluşturuyor. Yazarlar, "yüksek bulaşıcılığa" sahip yeni bir kuş gribi virüsünün yanında Covid-19'un hafif kalacağı konusunda uyarıyor.

UCUZ TAVUKLAR TEHLİKELİ OLABİLİR

Bilim insanları, marketlerde satılan tavuklar, yeni pandemik virüslerin ortaya çıkması tehlike yaratıyor. Raporda bu "zalim ve tehlikeli" sistemin ana sorumlusunun fiyatları düşük tutmak için hastalıkların kolaylıkla yayılabileceği aşırı kalabalık koşullara sahip tarlalardan tavuk satın aldığı söylenen süpermarketler olduğu iddia ediliyor.

YENİ FELAKET OLMA YOLUNDA

British Pandemic: The Cruelty and Danger of Supermarket Chicken (Bir Britanya Pandemisi: Süpermarket Tavuklarının Ardındaki Zulüm ve Tehlike) adlı raporda emeği geçen bilim insanları, bilimsel literatüre atıfta bulunarak böylesine ucuz tavukların yeni "felaket" bir pandeminin önünü açtığını iddia ediyor.

4 KAT SIK GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Bilim insanları daha önce pandemiye dönüşme potansiyeline sahip yeni hastalıkların son yarım yüzyıl içinde 4 kat daha sık görülmeye başladığını söylemişti. 2007'de Dünya Sağlık Örgütü bulaşıcı hastalıkların daha önce hiç kaydedilmemiş oranlarda ortaya çıktığı uyarısında bulunmuştu.

BİRLEŞİK KRALLIK'TA GÖRÜLDÜ

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'ne göre kuş gribinin bir türü olan H7N9 2013 yılından bu yana dünya genelinde insanlarda bin 568 vakaya ve 616 ölüme neden oldu ve Yalnızca bu yılın ilk üç ayında Birleşik Krallık'ta 16 kuş gribi vakası doğrulandı.

"EKONOMİK ANLAMDA DA YIKICI OLACAKTIR"

Raporda "Covid-19 ölçeğinde bir kuş gribi pandemisi yalnızca öldürücülük açısından değil, aynı zamanda ekonominin hayatı değiştirecek oranda sekteye uğramasıyla da yıkıcı olacaktır" uyarısı yer alıyor. 50 milyon insanı öldüren 1918 grip pandemisinin kuşlardan kaynaklandığı düşünülüyordu.

BİLİM İNSANLARI UYARDI

Bilim insanları bu yıl "Endişe verici bir şekilde H7N9 virüsü sürdürülebilir olarak insandan insana bulaşmayı başarırsa, bunun 'daha da kötü, belki de 1918'deki Büyük Pandemiden çok daha kötü olabileceği' bile öne sürülmüştü" diyerek uyarmıştı.

MARKETLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Bir Co-op sözcüsü, zincirin kendi markalı tavuğunun "Red Tractor çiftlik güvenlik planındaki yüksek standartlara göre yetiştirildiğini" ve birinci sınıf tavuklarının RSPCA Onayı standartlarını karşıladığını belirtti.

Bir Tesco sözcüsüyse, "En iyi, organik ve yeni RSPCA onaylı gezme alanı bulunan çiftliklerimiz Daha İyi Tavuklar Taahhüdü'nün her kriterini karşılıyor veya aşıyor. Kümes hayvanlarımız arasında hastalık riskini düşürmek için sıkı biyogüvenlik önlemlerimiz var, bunlar arasında çiftlik ve ahır girişleri için tanımlanmış biyogüvenlik alanları, kuşların barındırıldığı tüm alanlarda ayak yıkama havuzları, araç tekerleklerinin ve ekipmanların dezenfekte edilmesi de bulunuyor." dedi.

Britanya Perakende Konsorsiyumu'ndan Andrew Opie, "Perakendeciler, tedarikçilerinin tüm yasal gerekliliklere uymasını ve uygulanabilir durumlarda yasal olarak minimum olandan daha düşük stok yoğunluğunu zorunlu kılan Red Tractor güvence planı gibi ek standartlara uymasını bekliyor. Hayvan refahı konusundaki sorumluluklarını çok ciddiye alıyorlar." diye konuştu.