Covid-19 görülme sıklığı araştırmasının ikincisi başladı
Sağlık Bakanlığı'nca, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliği ile ülke çapında koronavirüs prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş hastalık sıklığının saptanmasına yönelik tarama çalışmasının ikincisinin başlatıldığı açıklandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’de ulusal düzeyde hastalık prevalansını ve geçirilmiş hastalık düzeylerini saptamak amacıyla ikincisi başlatılan kesitsel çalışmanın, veri toplama süresinin 5-15 gün olarak belirlendiği bildirildi. 5-30 Ekim 2020 tarih aralıklarını kapsayan çalışmanın illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik gösterebileceği belirtilerek, "Araştırma Türkiye’deki tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor. TÜİK tarafından hesaplanan örneklem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç haneye gidilmesi gerektiği belirlendi. Buna göre tüm Türkiye’de toplam ulaşılması gereken hane sayısı 31 bin 280. Büyük illerden; İstanbul’da 5 bin 380, Ankara’da 2 bin 310 ve İzmir’de bin 810 hane ziyaret edilecekken küçük illerde ise bu sayılar; Bayburt’ta 30, Tunceli’de 40, Ardahan, Gümüşhane ve Iğdır’da da 50 olarak belirlendi" denildi.
'HER HANEDEN ÇALIŞMA İÇİN 1 KİŞİ SEÇİLECEK'
Filyasyon ekiplerince yürütülecek araştırmada kişilerden kan ve Covid-19 Rehberi’ne uygun olarak sürüntü örneği alınacağı belirtilen açıklamada, "Ulaşılan her haneden çalışma için 1 kişi seçilecek. Ülkemizde koronavirüs prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru bir şekilde saptanabilmesi için kişiler haneden rasgele seçilecek" ifadesine yer verildi.
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