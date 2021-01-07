Covid-19 salgınında yeni dalga Japonya’da hükümeti harekete geçirdi

07 Ocak 2021 Perşembe, 12:36

Covid-19 vakalarında son günlerde yaşanan rekor düzeydeki artışla gündeme gelen Japonya’da hükümet, tedbir çağrılarının ardından harekete geçti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, bugün yaptığı açıklamada salgından en fazla etkilenen 4 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.



RESTORANLARA KISITLAMA

Yarın yürürlüğe girecek ve 7 Şubat’a dek uygulanacak karar kapsamında, insanlara gereksiz seyahatlerden kaçınma çağrısında bulunulacak. Cezai yaptırımı bulunmayan çağrı; market alışverişlerini, iş ve hastane ziyaretlerini kapsamayacak. Restoran ve benzeri işletmeler 11.00-19.00 saatleri arasında alkol servisi yapabilecekken, 20.00 itibariyle kapatacak. Saat kısıtlaması talebini yerine getiren işletmelere hükümet tarafından maddi destek sağlanacak.

HEDEF İNSAN TRAFİĞİNİ AZALTMAK

Spor müsabakaları gibi geniş izleyici kitlesi çeken etkinliklerde de seyirci sayısı salon kapasitesinin yarısıyla sınırlandırılacak. Çalışan sayısını yüzde 70 azaltma hedefi doğrultusunda işletmelere evden çalışma ve vardiyalı mesai uygulamasını hayata geçirme çağrısı yapılacak. Okullar eğitime ara vermek yerine salgına yönelik kapsamlı tedbirler uygulayacak. Üniversite giriş sınavı ise daha önce planlandığı üzere 16 Ocak’ta sıkı tedbirler altında yapılacak.

AYLAR SONRA İKİNCİ OHAL

Japonya’da hükümet korona virüs vakalarındaki ilk ciddi artışın ardından geçtiğimiz yıl 7 Nisan’da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka’da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan’da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. OHAL uygulaması, 25 Mayıs’ta Japonya genelinde son bulmuştu.

DÜN BİR İLK YAŞANMIŞTI

Japonya’da günlük Covid-19 vakalarının sayısı salgının başlangıcından bu yana ilk kez dün 6 bin sınırını aşmıştı. Son verilerle birlikte ülke genelinde toplam vaka sayısı 260 bin 150’ye ulaşırken, can kaybı da 3 bin 834’e ulaşmıştı.



