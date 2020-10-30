Covid-19'a yenilen Dr. Atilla Baran'ın ismi Çiğli'de yaşayacak

30 Ekim 2020 Cuma, 11:51

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün Ocak ayında tanıtımını yaptığı 2020 yılı projeleri arasında yer alan "Her Ay 1 Park" projesinin sekizincisi İnönü Mahallesi'nde açılıyor. Kasım ayında açılışı yapılacak parka, sağlık emekçilerine destek olmak amacıyla, geçtiğimiz günlerde Covid-19 nedeniyle vefat eden Acil Servis doktoru Atilla Baran'ın ismi verilecek.

GÜMRÜKÇÜ: ADINI YAŞATACAĞIZ

2020 yılı proje tanıtım toplantısında verdikleri söz doğrultusunda her ay bir parkı Çiğli'ye kazandırmaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "‘Her Ay 1 Park’ projemiz doğrultusunda 8. parkımızı İnönü Mahallemize kazandıracağız. Bu parka, görev yaptığı Alsancak Nevvar – Salih İşgören Devlet Hastanesi Pandemi servisinde Covid-19’a yakalanarak yaşamını yitiren Dr. Atilla Baran'ın ismini vereceğiz. Bu vesileyle hem kentimizi yeşillendirmeye devam edecek hem de sağlık emekçilerimizin bu zorlu Pandemi döneminde gösterdikleri kahramanlıkları ileriki nesillere aktaracağız" dedi.