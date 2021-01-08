Hollanda'da bir ilkokulda tespit edildi!
İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni koronavirüsün okula giden çocuklarda vaka sayısını arttığı tespit edildi. Prof. Dr.Bengi Başer'in konuyla ilgili tweeti dikkat çekti.
İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni koronavirüsün okula giden çocuklarda vaka sayısının arttığı tespit edildi.
Prof. Dr.Bengi Başer'in de bu konuda yaptığı paylaşımı dikkat çekti.
İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni koronavirüsün Hollanda'daki bir ilkokulda da görülmesi üzerine, hükümet 12 yaş altındaki çocuklara da test yapılmasına karar vermişti.
İLKOKULLA BAĞLANTILI VAKA
Yine Hollanda'da 30'u bir ilkokulla bağlantılı olmak üzere 50 vakanın İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona uğramış yeni virüsle enfekte olduğu tespit edildi.
PROF. DR. BAŞER DUYURDU
Kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer Twitter hesabından "Hollanda, 30’u bir ilkokulla bağlantılı olmak üzere saptadıkları toplam 50 vakanın, İngiltere’de tespit edilen mutasyona uğramış yeni virüsle enfekte olduğunu bildirdi..." şeklinde dikkat çeken duyuruda bulundu.
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