Covid: İngiltere Baş Bilim Danışmanı Vallance, ülkede daha sıkı kısıtlamalar olabileceği konusunda uyardı
İngiltere Baş Bilim Danışmanı Sir Patrick Vallance, koronavirüsün yeni varyantını kontrol altına alabilmek için İngiltere'de daha pek çok bölgesinde, daha fazla kısıtlamaya ihtiyaç duyulacağını söyledi.
İngiltere Baş Bilim Danışmanı Sir Patrick Vallance, koronavirüsün yeni varyantını kontrol altına alabilmek için İngiltere'de daha pek çok bölgesinde, daha fazla kısıtlamaya ihtiyaç duyulacağını söyledi.
Noelde insanların hareketliliğinin başka bir tehdidi doğurabileceğini tahmin eden Vallance, açıklamasında önlemlerin bazı bölgelederde artırılabileceğini ve de zaman içerisinde de azaltılmayacağını belirtti.
Vallance, yeni varyantın vakaların "daha fazla yayılmasına" yardımcı olacağına inandığını söyledi.
Varyantın mevcut türden daha tehlikeli olduğunu düşünmek için geçerli nedenlerin olmadığını dile getiren Vallance, daha hızlı yayılabilen bu varyanta karşı önlem için doğru sınırlamalara sahip olmaları gerektiğini vurguladı.
Söz konusu yayılımın hızının arttığını aktaran Vallance, "Pek çok alana yayıldığını görüyoruz" dedi.
İngiltere'nin güneydoğu bölgesinde ve Londra'da hafta sonundan itibaren en yüksek önlemlerin alındığı dördüncü seviye kısıtlamalar ilan edildi.
Fransa, İspanya, Hindistan ve Hong Kong da dahil olmak üzere 40'tan fazla ülke, varyantın yayılmasıyla ilgili endişeler nedeniyle İngiltere'den gelen uçuşları da yasakladı.
Hükümet dördüncü kademe önlemlerin alındığı Güneydoğu İngiltere ve Londra'da kuralların gevşetilme planlarını iptal ettiğini açıklarken, İngiltere ve Galler'de yaklaşık 17 milyon insana evlerinden çıkmamaları uyarısını yaptı.
Ancak birden üçe kadar olan önlem düzeylerindeki diğer bölgelerde ise 25 Aralık'ta Noel sebebiyle bazı gevşemelere izin veriliyor.
Vallance, virus varyantının "inanılmaz derecede ciddiye" alınması gerektiğini söylerken, dördüncü kademe önlemlerin önemini de vurguladı.
Dün açıklanan verilere göre Birleşik Krallık genelinde 33 bin 364 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
Koronavirüse bağlı 215 ölüm gerçekleşirken, toplum ölüm sayısı ise 67 bin 616'ya ulaştı.
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