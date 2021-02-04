CRR’de Murat Usanmaz ile Barok’tan Flemenko’ya gitar resitali
Çalışmalarını İspanya’da sürdüren gitar sanatçısı Murat Usanmaz, müzikseverlere Barok’tan Flemenko’ya uzanan bir gitar resitali sunacak.
Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun YouTube kanalından yayınladığı konserleri devam ediyor.
CRR Youtube kanalında 04 Şubat 2021 Perşembe akşamı, saat 20.00’da yayımlanacak resitalinde Usanmaz; Türkiye'de daha önce seslendirmediği yeni eserlere ağırlık veriyor.
Büyük besteci J.S.Bach ile başlayan resital programı bizleri gitarın büyüleyici sesi ile baroktan flamenkoya renkli bir yolculuğa çıkartacak.
Konser kaydı bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.
Program:
J. S. Bach (1685-1750)
Suite para violonchelo noº 1 Sol Mayor
BWV 1007
Preludio
Menuetto 1-2
Giga
F. Tárrega (1852-1909)
Capricho Arabe
Vals en Re
Recuerdos de la Alhambra
Murat Usanmaz (1976)
Adiós Maestro! (Dedicated for Paco de Lucía)
A. B. Mangoré (1885-1944)
La Última Canción
El Sueño de la Muñeca
Sabicas (1912-1990)
Olé mi Cádiz! (Alegría)
Aires de Puerto Real (Solea)
Zapateado en Re
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