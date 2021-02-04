CRR’de Murat Usanmaz ile Barok’tan Flemenko’ya gitar resitali

04 Şubat 2021 Perşembe, 11:18

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nun YouTube kanalından yayınladığı konserleri devam ediyor.

CRR Youtube kanalında 04 Şubat 2021 Perşembe akşamı, saat 20.00’da yayımlanacak resitalinde Usanmaz; Türkiye'de daha önce seslendirmediği yeni eserlere ağırlık veriyor.

Büyük besteci J.S.Bach ile başlayan resital programı bizleri gitarın büyüleyici sesi ile baroktan flamenkoya renkli bir yolculuğa çıkartacak.

Konser kaydı bir hafta boyunca CRR YouTube kanalından izlenebilecek.

Program:

J. S. Bach (1685-1750)

Suite para violonchelo noº 1 Sol Mayor

BWV 1007

Preludio

Menuetto 1-2

Giga

F. Tárrega (1852-1909)

Capricho Arabe

Vals en Re

Recuerdos de la Alhambra

Murat Usanmaz (1976)

Adiós Maestro! (Dedicated for Paco de Lucía)

A. B. Mangoré (1885-1944)

La Última Canción

El Sueño de la Muñeca

Sabicas (1912-1990)

Olé mi Cádiz! (Alegría)

Aires de Puerto Real (Solea)

Zapateado en Re