Crystal Palace, Ozan Kabak’la ilgileniyor

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 09:49

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan haberde, geçtiğimiz sezonu Liverpool’da kiralık olarak tamamlayan Ozan Kabak için Crystal Palace’ın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. İngiliz ekibinin yeni menajeri Patrick Viera’nın stoper bölgesini güçlendirmek istediği ifade edildi. Londra ekibi son olarak Chelsea'den 21 yaşındaki stoper Marc Guehi'yi kadrosuna kattı.

SCHALKE’NİN DURUMU AVANTAJ YARATABİLİR

Bundesliga’da geçtiğimiz sezonu son sırada tamamlayarak küme düşen Schalke’nin kulüpte yaşanan mali sorunlar sebebiyle bonservis bedelinde indirime gidebileceği ve transfere onay verebileceği kaydedildi.

Haberde, 12 milyon sterline transferin tamamlanabileceği belirtildi. Liverpool geçtiğimiz sezon, Ozan Kabak’ın satın alma opsiyonunu kullanmamıştı.



