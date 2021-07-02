Cuma hutbesinde düğün fetvası: İslam’ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket edelim

02 Temmuz 2021 Cuma, 09:56

Hayat pahalılığı ve art arda gelen zamlarla yoksulluğun derinleştiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan Cuma hutbesi dikkat çekti.

Diyanet'e bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanıp 81 ildeki camilerde okutulan Cuma hutbesinin bu haftaki (2 Temmuz 2021) konusu "Düğünlerimizde Nebevi Ölçüye Riayet Edelim" olarak belirlendi.

Hutbede İslam dininin düğünleri gösterişten uzak ve sade yapılmasını tavsiye ettiği belirtilirken "Maalesef günümüzde, evlenmek isteyen birçok gencimiz, düğün masraflarının makul ölçüleri aşması sebebiyle zorlanmakta, hatta evlilikten uzak durmaktadır. Gereğinden fazla yapılan düğün harcamaları ile aileler, düğünden sonra uzun süre borç ödemektedir. Bu durum genç çiftlerin, evliliklerinin ilk yıllarını maddi sıkıntı ve huzursuzlukla geçirmesine neden olmaktadır" denildi.

"Her işimizde olduğu gibi düğünlerimizde de Allah’ın rızasına, Resûlü’nün sünnetine uygun davranalım. Evliliklerimizi kolaylaştıralım. Düğünlerimizi israfa ve gösterişe dönüştürmeden yapmaya gayret edelim." ifadeleri kullanılan hutbede "Eğlenirken İslam’ın çizdiği meşruiyet dairesinde hareket edelim; ölçülü ve dengeli olalım, helale ve harama riayet edelim. Düğünlerimizi, Kur’an’da “Kendileriyle huzur bulmamız için bizlere eşler yarattığını, aramızda sevgi ve rahmet bağları var ettiğini” buyuran Rabbimize şükretmek için birer vesile kılalım.." çağrısı yapıldı.