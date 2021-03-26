Erdoğan'ın kongrede yaptığı değişiklikler "Mecliste güçlenme adımları" olarak değerlendiriliyor

26 Mart 2021 Cuma, 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki günkü kurultayda, partisinin merkez karar yönetim kurulu (MKYK) ve merkez yönetim kurulu (MYK) üyelerini belirledi. Kurultay konuşmasında “yeni anayasaya” atıfta bulunan Erdoğan’ın gerek yeni anayasa çalışmalarında gerekse Meclis’e gelecek önemli yasal düzenlemelerle ilgili “bundan sonra Meclis ekibini etkin kullanmak istediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın bu nedenle daha önce de grup başkanvekilliği görevinde bulunan Mustafa Elitaş’ı yeniden ekibe dahil ettiği, Elitaş’ın AKP içinde “yasal düzenlemelerin icraatçı ismi olarak bilindiğine” işaret ediliyor. Erdoğan’ın ayrıca son günlerde muhalefetten AKP’ye ve iktidara gelen eleştirilere Meclis içinden de “güçlü yanıt beklediği, mevcut grup başkanvekillerinin bu noktada yetersiz kaldığını düşündüğü” konuşuluyor.

Kulislerde, Tokat Milletvekili Özlem Zengin’in grup başkanvekilliği görevinden genel başkan yardımcılığı görevine getirilmesi de Zengin’in son zamanlarda yaptığı açıklamalar nedeniyle “Erdoğan’ın Zengin’i biraz gözden uzakta tutmak istemesi” olarak ifade ediliyor.