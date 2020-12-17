Cumhur İttifakı, HDP’nin kapatılmasıyla ilgili yasal düzenleme gerektiğini düşünüyor

17 Aralık 2020 Perşembe, 06:00

Cumhur İttifakı, siyasi partilerin kapatılmasına yönelik “yasal düzenleme seçeneği” üzerinde duruyor. Bunun için eğer Meclis’teki partiler olası anayasa değişikliğine “hayır” derse, “son sözü millet söyler” görüşü dile getiriliyor.

Bahçeli’nin “HDP’nin kapatılmasına” yönelik iktidar kanadına yaptığı çağrının ardından kulislerde, Cumhur İttifakı’nın siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin yasal adımlar atabileceği belirtiliyor. Buna göre, Meclis’te 2023 seçimlerine dek başta Siyasi Partiler Yasası (SPY), seçim yasaları ve TBMM İçtüzüğü gibi yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret ediliyor.

Bu kapsamda atılacak adımlarda gerekli yasalarda siyasi partilerin kurulmasına yönelik bazı maddelerin de kapsama alınacağı değerlendiriliyor. SPY’ye “Terörle iltisakı bulunanlar, siyasi parti kuramazlar” maddesinin eklenebileceği, ayrıca Türk Ceza Kanunu’na bir partinin terörle iltisaklı olması durumunda o parti üyelerinin “terör örgütü kurmak, örgüt faaliyetlerine yardım ve yataklık, devlet düzenini değiştirmeye teşebbüs” gibi maddelerden ceza almalarına yönelik bir yaptırımın eklenebileceğine dikkat çekiliyor.

İktidar kanadında, “terörle iltisaklı siyasi partilerin kurulmasının önüne geçebilmek için” gerektiğinde “anayasa değişikliğinin de yapılabileceğine” dikkat çekiliyor. 600 sandalyeli Meclis’te olası anayasa değişikliğinin referanduma sunulması için 360, referandumsuz yapılması için 400 oy gerekiyor. Cumhur İttifakı, “Gerekirse halkoylamasına gidilir” görüşünü de masaya yatırıyor.

ANAYASAYI DEĞİŞTİRELİM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada, “HDP kapatılsın” sözünü yinelerken, partinin Hazine’den aldığı yardımları da anımsattı. HDP’nin bugüne değin 285 milyon TL Hazine yardımı aldığını dile getiren Bahçeli, “parti kapatmalarına ilişkin anayasa değişikliği önerisini” de getirdi.

ABD’nin aldığı yaptırım kararlarına karşı TBMM’de 4 partinin ortak bildiriye imza attıklarını, HDP’nin ise bu bildiride imzasının olmadığını da anımsatan Bahçeli, HDP’yi, “terör ikmal yuvası ve ABD’nin yanında saf tutmakla” suçladı. “Hangi milli meselede HDP Türkiye’nin yanında durmuştur? Düşmanın içimizdeki uzantısı ve kule gözcüsü olan bu sözde parti hangi yaraya merhem olmuştur” diye soran Bahçeli, “HDP’nin milletin vergilerinden oluşan Hazine yardımlarının üzerine yatarak, millete ihanet ettiğini” söyledi.

MHP POLEMİK YAPIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde, sosyal medya hesaplarından da canlı yayımlanan basın toplantısı düzenledi.

HDP’nin kapatılması tartışmalarına ilişkin konuşan Karamollaoğlu, “Siyasi partiler böyle taleplerde bulunur, bulunmaz bu kendilerinin bileceği iş ama bu hukukun yapacağı bir iş. Siyasi partilerin şikâyetleri o kadar önemli değil. Savcılar var, oturup konuşsunlar. Bunu gündeme atmak ne manaya geliyor. Ortada birdenbire bir sıkıntı doğurmak, bir polemik meydana getirme arzusu içindeler. Zaten MHP polemik dışında hiçbir işe girmiyor” ifadelerini kullandı.