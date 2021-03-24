AKP'nin oy oranında büyük düşüş! Canlı yayında açıkladılar
KRT TV ekranlarında her salı yayımlanan Şimdiki Zaman'da daimi konuk olan gazeteci Barış Yarkadaş, ve Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici AKP'nin son oy oranını açıkladı.
KRT TV ekranlarında yayımlanan Şimdiki Zaman'ın bu haftaki konukları gazeteciler Barış Yarkadaş, İsmail Saymaz, Uğur Dündar, Elfin Tataroğlu ve Gezici Araştırma'nın sahibi Murat Gezici oldu.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin her gün "İstanbul'u geri alacağız" tweetleri attığını söyleyen Barış Yarkadaş "Sen ve senin iktidarın İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı bir daha alamayacaksınız. Siz İstanbul'u yeniden alacak olsanız Gezi Parkı'nı belediyenin elinden almazdınız." dedi.
AKP iktidarına sert sözlerle yüklenen Yarkadaş "AKP yüzde 28 bandına oturmuş, oy oranı yüzde 28." açıklamasını yaptı. Bunun üzerine gözler Murat Gezici'ye çevrildi ve AKP'nin oy oranı soruldu.
Gezici "Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 38" açıklamasını yapınca Gürkan Hacır, "AKP'nin oy oranı kaç?" diye tekrar sordu. Gezici bunun üzerine "yüzde 29" cevabını verdi.
Video Haberler
- Mansur Yavaş'tan yolsuzluklara karşı 'hırsız' örneği
- AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Yavaş'tan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' sorusuna yanıt
- 50 yıldır müzede sergileniyordu, gerçek ortaya çıktı
- Akdeniz'de aslan balığı sürüsü görüntülendi
- Hamile kadına yastık kılıfı geçirip dehşeti yaşattı
- Yozgat’ta korkutan görüntü
- Beyoğlu'nda otomobil kadına çarptı: 5 saniye tepkisi
- Selahattin Demirtaş'ın o konuşmasını paylaştı
- CNN Türk'te ortalık karıştı! Canlı yayını terk etti