Cumhurbaşkanı bir kez daha yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyüme vaat etti

13 Mart 2021 Cumartesi, 02:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, özellikle geçen kasım ayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın istifası sonrası sıkça ifade edilen “yeni ekonomik dönem” kapsamında, bir süredir merakla beklenen “Ekonomik Reform” tanıtım toplantısını dün İstanbul’da yaptı.

Erdoğan ekonomik hedef ve yapısal reform konusunda bildik vurgularını bir kez daha tekrarlarken, esnafa vergi muafiyeti, yeni başkanlık, kurul ve komiteler, “18 yaş altı”nın BES’e alınması, kamu özel işbirliği (KÖİ) için yasa gibi ayrıtılar dikkat çekti. Kamuda fiyat artışlarının hedef enflasyona göre yapılacağı vurgusu ise ücretlerin baskılanmaya devam edeceğini ortaya koydu. Erdoğan’ın açıklamalarında öne çıkan vurgular şöyle:

- Ekonomiyi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde büyütmeyi, herkesin refahını artırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’yi dünyanın 10 ekonomisinden biri haline getirmek için çalışıyoruz

- Mali disiplin en temel önceliğimiz. Meclis’in bütçe hakkını genişletiyoruz. Döner sermayeli işletmelerin verimli olmayanlarını kapatacağız. Bütçe sonuçlarını kamu maliyesi raporuyla halka sunacağız.

- Döviz cinsi borçların toplam borçlardaki ağırlığını düşüreceğiz. Vadeyi uzatacağız.

EMEKÇİYE KÖTÜ HABER

- Basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafı gelir vergisinden muaf tutacağız. Beyan yükümlülüğünü kaldırıyoruz. Vergi cezalarında uzlaşma kapsamı genişleyecek. 7/24 Dijital Vergi Dairesi başlayacak.

- Kamu alım ihalelerinden dijital sisteme geçiyoruz. İstisnalar azalacak. Sektörel Kamu Alımı Kanunu çıkacak. KÖİ sistemi için özel kanun çıkarılacak. KİT’lerden güçlü küresel şirketler çıkarmak istiyoruz.

- Enflasyonla mücadele sürecek. Üretimden tüketime fiyatları izlemek için erken uyarı sistemi kurulacak. Beklentilerin yönetilmesi önemli. Kamuda fiyat artışları gerçekleşen değil hedef enflasyona göre yapılacak.

- Sorunlu kredisi olsa da yaşama şansı olan şirketleri yaşatmaya büyük önem veriyoruz. Bankacılık sistemini bu konuda teşvik ediyoruz. Halka arz kolaylaşacak. Proje finansmanı düzenlemesi olacak.

İKİ ‘BAŞKANLIK’ DAHA

- 18 yaş altı çocuklar bireysel emeklilik sisteminin (BES) içine alınacak.

- Cari açıkla mücadele için yapısal cari açığa önemler alınacak, ihracat tabana yayılacak, sanayide yeşil dönüşüm desteklenecek. Hedef ülkelere yönelik destek programları olacak.

- Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Sağlık Endüstrileri Başkanlığı ve Yazılım ve Donanım Endüstrileri Başkanlığı kurulacak.

- Yeni ilave istihdam destek modeli kurulacak. Mikro ve küçük ölçekli şirketler en çok 5 kişilik ilave istihdam için KGF kefaleti ile 24 ay vadeli 100 bin TL kredi kullanabilecek.

- Yapısal reformların takibi için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu ile Hazine ve Maliye Bakanı başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi olacak.

‘ENFLASYON HEDEFLEMESİ’ YÖNTEMİNİN İFLAS BELGESİ

Prof. Dr. Erinç Yeldan, paketi “yapısal ekonomik reform”dan ziyade, konjonktürel sorun ve güçlükleri aşmaya yönelik bir “canlandırma paketi” olarak değerlendirdi. Yeldan, şunlara dikkat çekti:

- Türkiye ekonomisinin en belirgin kırılganlığını oluşturan enflasyon olgusuna karşı alınacak net bir hedefin paylaşılmamış olduğunu vurgulamamız gerekiyor. “Tek haneli enflasyon” diyerek eskimiş ve yıpranmış hedefi tekrarlamak enflasyon beklentilerini dizginlemek amacına hizmet etmiyor. Diğer bir politika unsuru olarak öne sürülen “kamunun yönettiği ve yönlendirdiği fiyatların, gerçekleşen değil hedeflenen enflasyona göre yapılacağı duyurusu, bugüne kadar asgari ücret dahil olmak üzere toplusözleşmelerde ücret beklentilerini geriletmek için kullanılan “enflasyon hedeflemesi” yönteminin iflas ettiğinin de belgesini oluşturuyor.

- “KÖİ Yasası”nın daha yeni çıkarılacağının planlanması, bugüne değin 150 milyar doları aşkın maliyetler tutan KÖİ’lerin bugüne kadar yasal düzenleme altına alınmamış olması bir itiraf belgesidir.

EKONOMİK REFORM DEĞİL MİKRO DÜZENLEMELER

Ekonomi yazarı Erdal Sağlam, hukuk reformu gibi, ekonomi reformu açıklamasının da iş dünyasında radikal önlem beklentilerini karşılamadığını belirtti. Sağlam, paketi şöyle yorumladı:

- Esnafa muafiyet dışında, toplumun talepleri karşılayacak bir düzenleme bulunmuyor.

- Paketin, iş dünyasının çeşitli taleplerine başlık olarak yer veren ama sorunları çözemeyecek kadar küçük idari düzenlemelere yer veren bir yapısı bulunuyor. Buna karşılık reformlara inandırıcılık kazandıracak, Kanal İstanbul gibi önceliği olmayan büyük altyapı yatırımlarının ötelenmesi, asıl israf kalemi olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı’nın harcamalarının kısıtlanması ya da bağımsız kurumların ve ihale yasasının güçlendirilmesi gibi maddelere, beklendiği gibi, paket içinde yer verilmedi.

- Yönetim ve iktisadi bakışın değişmediği, açıklanan metinle de ortaya çıktı. Belli ki bu paket yeni ekonomi yönetiminin sadece hazırlıklarını yapabildiği, bizzat Cumhurbaşkanlığı’nın paketi.