Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk ile iftar yaptı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk ile iftarda bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Oğuzhan Asiltürk ile bir süre sohbet ettikten sonra birlikte iftar yaptı.
Erdoğan, geçtiğimiz hafta da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Özbek Otağı'nda iftar yapmıştı.
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