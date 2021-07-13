Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uygur Türkleri yorumu: Çin’in toprak bütünlüğüne saygılıyız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından
yapılan açıklamaya göre, Erdoğan-Şi Cinping arasında yapılan görüşmede, ticaret, yatırım, enerji, ulaşım ve sağlık
başta olmak üzere Türkiye-Çin ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel
gelişmeler ele alındı.
ERDOĞAN'DAN 'KÖKLÜ İLİŞKİLER' VURGUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bu senenin Türkiye
ile Çin arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50’nci yıl dönümü olduğunu
hatırlatarak, bu önemli yıl dönümlerini iki ülke arasındaki köklü dostluğa
yakışır bir şekilde kutlamak istediklerini ifade etti.
İki ülke arasında bölgesel ve küresel ekonominin ve diplomasinin bütün alanlarında geniş bir iş birliği potansiyeli olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı
ÇİN EGEMENLİĞİ VURGULANDI
Erdoğan, Üst Düzeyli
Ortak Çalışma Grubunun iki ülke arasındaki iş birliğine büyük ivme
kazandıracağını vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uygur Türklerinin Çin’in eşit vatandaşları olarak refah, özgürlük ve huzur içinde yaşamalarının Türkiye açısından önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin Çin’in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan saygısını dile getirdi.
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