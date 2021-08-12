Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fırsat olarak gördüğü görev

12 Ağustos 2021 Perşembe, 10:59

Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afganistan'ın Kabil şehrindeki havaalanının işletilmesi ve güvenliğinin sağlanması konusundaki ısrarının perde arkasını yazdı.

Güller, Erdoğan ile AKP hükümetinin mevcut sorunlara rağmen ABD ve AB desteği alabilmek adına bu göreve talip olmayı "çok önemli bir fırsat" olarak gördüğünü belirtti.

Güller konuyla ilgili, "Bu fırsat sayesinde S-400 basıncını azaltmayı, bu fırsat sayesinde Batı’dan borç ve kredi musluklarını açabilmeyi umuyor. Seçim kazanabilmesi için para akışını ve Batı desteğini olmazsa olmaz görüyor. Haliyle ABD de bunu görüyor. Nitekim Biden’ın 14 Haziran’da Erdoğan’la 'havalimanı bekçiliği' konusunda 'genel mutabakata' varmalarından bu yana, S-400 basıncı hafiflemiş durumda..." ifadelerini kullandı.

Güller, bu görevin getireceği sorunları ise şu şekilde sıraladı:

KÂBİL GÖREVİNİN ALTI SORUNU

Ancak AKP hükümeti açısından altı sorun var:

1) NATO misyonunun bittiği şartlarda Kâbil’de Türk askeri bulundurmak, mevcut tezkereyle mümkün değil. Cumhurbaşkanı kararı yetmeyeceği ve anayasaya aykırı olacağı için yeni bir TBMM tezkeresi şart.

2) ABD’nin kendi işbirlikçisi Afganlar için Türkiye’yi “bekleme istasyonu” gibi işaret etmesi ve hızla artan Afgan göçü, bunun kamuoyunda doğurduğu tepki, AKP hükümetine kendi tabanından bile basınç oluşturuyor.

3) Kâbil Havalimanı bekçiliği, her ne kadar AKP buna “işletmecilik” dese de, başladığı anda Türk askerini havalimanından Batı büyükelçiliklerine kadar olan bölgeyi koruma göreviyle karşı karşıya getirecek.

4) Taliban, pek çok kez Türkiye’nin Kâbil Havalimanı’nda bulunmasını kabul etmediklerini, ABD’yle anlaşmanın gereği olarak Türk askerlerinin de çekilmesi gerektiğini açıkladı.

5) AKP hükümeti, ABD adına görevini sahada kolaylaştırabilmek için Pakistan’ı, AB desteğini alabilmek için de Macaristan’ı görevine ortak etmeye çalışıyor ancak henüz istediği sonucu alamadı.

6) AKP hükümeti, görevin zorluğu ve Taliban’la karşı karşıya gelme riskinin yüksekliği nedeniyle, ABD’den hava desteği başta askeri destek istiyor. Mali ve lojistik destek istediklerini de zaten açıklamışlardı.

İşte bu altı madde nedeniyle 14 Haziran’dan bu yana Washington ile Ankara arasında, ağırlıkla savunma bakanları üzerinden müzakere/pazarlık sürüyor.

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