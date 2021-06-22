"Sağlığımız iyi. Covid'i atlattık. Nisan ayında Covid-19 olmuştum, atlattım. Pandemi sürecinde geçen yaz da umut verici durumdaydık. Ancak konfor alanları genişledi ve önlemleri daha az ciddiye aldık. İnşallah bu yaz döneminde bunu yaşamayız. Henüz daha aşı olamadım. Yakın zamanda Covid oldum çünkü. Herkesi aşı olmaya ve rehavete kapılmamaya rica ediyorum. Bir sezonu daha seyircisiz geçiremeyiz. Böyle bir lüksümüz yok."
"Bizi sıkıntıya sokan ve zaman kaybına uğratan ilk yılımızda hiç beklemediğimiz gelişmelerle karşılaşmak oldu. Yaptığım en yanlış tercihlerden biri futbol anlamında köklü değişim. Belki ilk sene yapmamak lazımdı. Arkadan gelen sonuçlar bütün enerjimizi ne yazık ki günlük olaylara odaklamak zorunda kaldı."
"3 Temmuz 2021 10. yılı. Çok şükür bu kararlar çıktı. Bence çok geç çıktı. Daha hızlı çıkabilirdi. 3 Temmuz sabahı nasıl bir güne uyandık? 5 branşta şampiyon olmuş, sportif ve finansal açıdan rakiplerinin fersah fersah önünde, 1 sene daha böyle gitsek ara kapanmayacak kadar öndeyken bir sabaha uyandık. 3 Temmuz'da birlikte mücadele ettiğim insanlar önceki seçim döneminde bana Fetöcü imasında bulundular. Ben bunu hayatım boyunca unutmayacağım. Bana bunu söyleyen her türlü yalanı söyler."
"Beşiktaş Kadın futbol takımını tebrik ediyorum. Çok güzel bir sistem kurdular. Çok güzel sponsorlukla götürdüler. Sponsorluklara uygun bir alan. Kadınlara hitap eden markalar var. Yönetilebilir bütçeler. Kadın futbolda bizi bekleyen bir karar var. O karar, birinci ligde bir takımla mı iş birliği yapıp oradan başlamak, yoksa Beşiktaş'ın yaptığı gibi 3. ligden başlayıp adım adım adım gitmek mi?"
"Altyapıda hoca yok, tesis yok, sabır yok. Yabancı kuralıyla tek başına hiçbir şey değiştirmez. Kriter getirin. Son durak kontratlar yapmayalım. Bizde şöyle bir yanlış var. Biz de yaptık. Bonservis vermeyelim ama oyuncuya 2.5 milyon euro verip yollayamıyorsun. Tesis, hoca, teşvik, yabancı transferde kriterler getirirseniz tamam. Biz Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir akademi kurmak istiyoruz."
"Genel kurulumuz ve kongremiz bize bu görevi layık görürse başkanlığı sürdürürüz. Fenerbahçe üzerinde enteresan bir algı, manipülasyon kurgusu var. Bazen 'biz neyle uğraşıyoruz' diye ister istemeden sorguluyorsun. Şunu söylemek istiyorum, ilk üç sene atılan tohumların meyvelerini toplama dönemiydi. Bunu pek çok alanda da yaptık. Bizi sıkıntıya uğratan 1. sezonumuzda hiç beklemediğimiz sıkıntılarla karşılaşmaktı. Biz o zaman şampiyonluk vadetmedik. Yaptığımız en büyük tercihlerden birisi futbol anlamında köklü değişikliklere gitmek oldu. Bunu belki de ilk senede yapmamalıydık. Güçlü aday güçsüz aday yorumu yapmayacağım. Kim çıkarsa çıksın benim adaylığımı değiştiremez. Buna Aziz Yıldırım da dahil. O aday olsa bile ben yine aday olurum."
"Devraldığımız dönem bu. 16 Ocak 2020 tarihi UEFA'nın tablosu. Bu tablo ne diyor biliyor musunuz? Avrupa'nın finansal açıdan en kötü takımı Fenerbahçe diyor. 2018 sonu itibariyle hazırlanan ve 2020'de yayınlanan rapordur bu. 2018 net borçluluğu gösteriyor. Fenerbahçe 334 milyon Avro ile en borçlu 6'ncı kulüp. Daha da önemlisi, sadece bir kulüp var diyor Avrupa'da. Net borcu, varlıkların üstünde. Bizim borcumuz, varlığımızın 1.2 misli. O dönem Avrupa'da böyle hiçbir kulüp yok."
"Seçildiğimiz takdirde yeni hocayı seçim sonrası açıklayacağız. Dalic çok büyük arzumdu. Fenerbahçe taraftarı algılara kanmayın. Beşiktaş taraftarına sesleniyorum. Biz Sergen hoca ile ilginmedik. Ciğeri beş para etmez, bu algıları yaratan kendilerini gazeteci zanneden herkesin mücadele etmesi lazım. Oyuncuları da, hocaları da etkiliyorlar."
"Hiç kimseyi ekonomik gücü, para versin diye almıyoruz. Bu geçmişte denenmiş yöntemlerdi, bu çağa ters düşen yöntem. Söz konusu Fenerbahçe ise son derece cömert insanlara sahibiz. Büyük iş adamı reklam veriyor, locasını alıyor, sponsor oluyor, taraftarımız forma alıyor, SMS atıyor. Yıllardır böyle olmuştur."
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