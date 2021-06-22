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"Genel kurulumuz ve kongremiz bize bu görevi layık görürse başkanlığı sürdürürüz. Fenerbahçe üzerinde enteresan bir algı, manipülasyon kurgusu var. Bazen 'biz neyle uğraşıyoruz' diye ister istemeden sorguluyorsun. Şunu söylemek istiyorum, ilk üç sene atılan tohumların meyvelerini toplama dönemiydi. Bunu pek çok alanda da yaptık. Bizi sıkıntıya uğratan 1. sezonumuzda hiç beklemediğimiz sıkıntılarla karşılaşmaktı. Biz o zaman şampiyonluk vadetmedik. Yaptığımız en büyük tercihlerden birisi futbol anlamında köklü değişikliklere gitmek oldu. Bunu belki de ilk senede yapmamalıydık. Güçlü aday güçsüz aday yorumu yapmayacağım. Kim çıkarsa çıksın benim adaylığımı değiştiremez. Buna Aziz Yıldırım da dahil. O aday olsa bile ben yine aday olurum."