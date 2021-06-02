'Cumhurbaşkanı tarafsız değil' dedi, AKP'liler üzerine yürüdü
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda AKP'li milletvekilleri CHP'li Ali Mahir Başarır'ın üzerine yürüdü.
TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı.
Başarır, Türk Ceza Kanunu 299. Maddesi'ndeki “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunun yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığını söyledi ve Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi.
Bunun üzerine AKP’li milletvekilleri yerlerinden kalkarak Başarır’ın üzerine yürüdü. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Bilgiç’in ara vermesinden sonra da devam eden gerginlik, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi.
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