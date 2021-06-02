'Cumhurbaşkanı tarafsız değil' dedi, AKP'liler üzerine yürüdü

02 Haziran 2021 Çarşamba, 08:23

TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk Ceza Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifinin doğrudan gündeme alınmasına ilişkin söz aldı.





Başarır, Türk Ceza Kanunu 299. Maddesi'ndeki “Cumhurbaşkanı’na hakaret” suçunun yürürlükten kaldırılması gerektiğini söyleyerek, Cumhurbaşkanı’nın tarafsız olmadığını söyledi ve Cumhurbaşkanı’nı eleştirdi.

Bunun üzerine AKP’li milletvekilleri yerlerinden kalkarak Başarır’ın üzerine yürüdü. TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç oturuma ara verdi. Bilgiç’in ara vermesinden sonra da devam eden gerginlik, diğer milletvekillerinin araya girmesiyle sona erdi.



