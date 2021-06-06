Cumhurbaşkanlığı Kabinesi öncesi dikkat çeken karar
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek olması nedeniyle öne çekildi.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Haziran Perşembe günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek.
İki haftada bir gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın tarihi de zirve dolayısıyla öne çekildi. Toplantının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.
GÜNDEM, KADEMELİ NORMALLEŞME
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüs salgınıyla mücadele olacak. Toplantıda, Covid-19'la mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.
Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.
Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.
NATO LİDERLER ZİRVESİ
Erdoğan'ın, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda 14 Haziran'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi planlanıyor.
Erdoğan'ın zirveye katılacak diğer liderlerle ikili görüşmeleri de öngörülüyor.
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