Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2020 Genel Faaliyet Raporu’nu yayımladı

03 Temmuz 2021 Cumartesi, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 2020 Yılı Genel Faaliyet Raporu’nu yayımladı. Raporda, karayollarındaki garanti ödemeleri, yap-işlet-devret modeli ile yürütülen projelerin ödeme dönemindeki yapılan değişikliklerin de bütçe başlangıç ödeneklerinin üzerinde harcama yapılmasına neden olduğu belirtildi.

Geçen yıl 3.1 milyar lira bütçesi olan Cumhurbaşkanlığı 800 milyon lira yedek ödenek kullandı. Bütçesi ile birçok bakanlığı geride bırakan 11.5 milyar lira bütçeli Diyanet’e de yedek ödenekten milyonlarca lira aktarıldı. Raporda yer alan ayrıntılar şöyle:

- Görevlendirme giderleri (görev zararları) için 100.5 milyar lira ödenek öngörüldü. Harcama 102.8 milyar lira oldu. Ziraat Bankası, Halk Bankası, Emlak Bankası, TKİ ile Et ve Süt Kurumu’nun görevlendirme giderleri artışın nedenleri arasında sayıldı.

- Geçen yıl dernek, vakıf, birlik vb. yerlere yardım amacıyla 969 milyon lira cari transfer gerçekleştirildi. Bu kapsamda Diyanet’e 77.7 milyon lira aktarıldı.

- Özel bütçeli idareler içerisinde bütçe gideri en fazla olan kurum 45.7 milyar lira ile Karayolları Genel Müdürlüğü oldu.

TAAHHÜDÜ VERİLEN KREDİLER

- Borç üstlenim taahhüdü verilen krediler şöyle: Avrasya Tüneli 960 milyon dolar, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy Kesimi (3. Boğaz Köprüsü Dahil) 2.7 milyar dolar, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 4.9 milyar dolar, Çanakkale-Malkara Otoyolu (1915 Çanakkale Köprüsü dahil) 2.2 milyar Avro, Adana-Niğde Otoyolu 1.1 milyar Avro, Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi 2.8 milyar dolar, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi 1.5 milyar dolar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın bütçesi 29 milyar liraydı, harcama 58.3 milyar lira oldu.

- İdarelere, yedek ödenekten 3.7 milyar lira verildi. Önceki gün yayımladığı “tasarruf genelgesinde” kendisini kapsam dışında bırakan Cumhurbaşkanlığı’na yedek ödenekten mal ve hizmet alım giderleri için 800 milyon lira aktarıldı. 3.7 milyar liranın diğer idarelere dağılımı da şöyle: Diyanet İşleri Başkanlığı’na 40 milyon lira, Strateji ve Bütçe Başkanlığı’na 65.5 milyon lira, İçişleri Bakanlığı’na 75.3 milyon lira, Jandarma Genel Komutanlığı’na 65 milyon lira, Sağlık Bakanlığı’na 1.4 milyar lira, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na 1.1 milyar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 41 milyon lira, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne 7.5 milyon lira, DSİ’ye 138 milyon lira.

- Diyanet’e personel giderlerini karşılama ödeneğinden 75 milyon lira, yatırımları hızlandırma ödeneğinden 13 milyon lira aktarıldı. Yedek ödeneğe aktarılan ödeneklerden mal ve hizmet alım giderleri için Diyanet’e 41.9 milyon lira verildi. Yine aynı ödenek kapsamında cari transferler için Diyanet’e 6 milyon lira, sermaye giderleri için de 18.5 milyon lira aktarıldı.