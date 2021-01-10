Cumhurbaşkanlığı’ndan 'WhatsApp' açıklaması
WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik ‘zorunlu güncelleme’ kararına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ‘yerli uygulamaları’ kullanma çağrısında bulunarak “BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım!” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, güncellenen koşullarını ve gizlilik ilkesini 8 Şubat’a kadar kabul etmeyen kullanıcıların uygulamayı kullanamayacağını açıklayan mesajlaşma programı WhatsApp'a ilişkin bir açıklama yaptı.
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Twitter üzerinden açıklamada bulunan Koç, ‘yerli ve milli’ uygulamaları kullanma çağrısında bulundu. ‘BİP’ ve ‘Dedi’ uygulamalarını öneren Koç, şu ifadeleri kullandı:
“Veri mahremiyeti açısından AB ve diğer ülkeler ayrımı kabul edilemez! Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi’nde de belirttiğimiz gibi yabancı menşeli uygulamalar veri güvenliğine yönelik önemli riskler içeriyor. Bu sebeple dijital verimizi yerli ve milli yazılımlarla korumalı, kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirmeliyiz. Unutmayalım yerli milli çözümler sayesinde Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalır.
Yabancı menşeli muadillerinden çok daha fazlası, BİP ve Dedi gibi milli ürünlerimizde var. Tüm vatandaşlarımızı yerli ve milli uygulamaları kullanmaya davet ediyoruz. ?Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın belirttiği gibi dijital faşizme hep birlikte karşı duralım!”
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