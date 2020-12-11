Cumhuriyet adliye koridorlarında

11 Aralık 2020 Cuma, 06:00

Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye’ye yönelik planların tartışıldığı toplantıya ait ses kaydının “Süleyman Şah Bombası” manşetiyle haberleştirilmesiyle ilgili olarak gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya ve Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi İbrahim Yıldız’ın “gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasıyla 2014 yılında yargılandıkları ve beraat ettikleri dava Yargıtay’ın bozma kararının ardından dün yeniden görülmeye başlandı.

İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya haberin yapıldığı 2014 yılında gazetemizin sorumlu yazıişleri müdürü olan Genel Yayın Yönetmenimiz Küçükkaya, eski Genel Yayın Yönetmeni Yıldız, gazetemiz avukatları Turan Karakaş ve Buket Yazıcı katıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında izleyicinin alınmadığı duruşmada gazetemiz avukatları Karakaş ve Yazıcı, mahkemenin Yargıtay’ın bozma kararına direnmesini talep etti. Duruşma savcısı ise bozma kararına uyulmasını yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti bozma kararına uyarak yeniden yargılama kararı verdi.

Savunma yapan Aykut Küçükkaya, 27 Mart 2014 günü internet ortamında yayımlanan bu ses kaydının aleniyet kazandığını belirterek, “Biz bu ses kaydı yayımlandıktan bir gün sonra Türk halkının bilgilenmesi için basın özgürlüğü kapsamında söz konusu habere Cumhuriyet’te yer verdik. Şu an 2020 yılındayız. Bu olayın üzerinden 6 yıl geçti. Ancak Türkiye’nin en önemli siyasetçileri hala bu olayı konuşmaktadırlar. Bunun siyasetini yapmaktadır” dedi.

Haberin yayımlandığı tarihte gazetemizin Genel Yayın Yönetmeni olan İbrahim Yıldız ise daha önceki savunmalarını tekrar ederek, söz konusu kaydın YouTube’da yayımlandığı için gizlilik derecesinin ortadan kalktığını söyledi.

Yıldız, “Söz konusu kayıt zaten aleniyet kazanmıştı. Herkes duymuştu. Biz bu kaydı dinleyip ortaya çıkarmadık. Kayıt yayımlandıktan sonra haber yaptık. Suriye meselesi hassas bir meseleydi ve söz konusu kaydın haber değeri vardı. Halkın haber alma hakkına sahip çıktık” dedi.

DURUŞMA 31 MART’TA

Gazetemiz avukatı Buket Yazıcı ise tüm deliller toplandıktan sonra savunma yapacaklarını belirtti. Mahkeme heyeti duruşmayı mart ayına erteledi.

SAVCI, KÜÇÜKKAYA’NIN BERAATİNİ İSTEDİ

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, 1 Ekim 2019 tarihinde gazetemizde yayınlanan Ankara Tren Garı Yerleşkesinin Medipol Üniversitesi’ne devredilmesini konu olan habere ilişkin gazetemize gönderilen tekzip metninin yayınlanmadığı iddiasıyla da dün yargıç karşına çıktı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Küçükkaya, söz konusu tekzibin 8 Ekim 2019’da yayınlandığını anlattı. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı ise dosyaya ibraz edilen 8 Ekim 2019 tarihli gazetede tekzip metnin yayınlandığını belirterek Küçükkaya’nın beraatini istedi. Katılan vekili ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek mütalaaya karşın beyanda bulunmak için süre talep etti. Katılan vekilinin süre talebini kabul eden mahkeme duruşmayı 29 Aralık 2020 tarihine erteledi.