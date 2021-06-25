Cumhuriyet, Fenerbahçe kongresini takip etti

25 Haziran 2021 Cuma, 09:32

Sarı-lacivertli kulübün kongre üyeleri, sabah saat 09.00'dan itibaren stadyumun etrafında toplanmaya başladı. Üyeler, stadyum girişinde kurulan çadırlardan kartlarını alarak içeriye giriş yaptı..

Stadyumun Fenerium Alt ve Maraton Alt tribünleri, kongre üyelerine ayrıldı. Okul Açık kale arkası tribününün önünde ise büyük bir sahne ve dev ekranlar bulunuyor. Sahnenin üzerinde ise kulübün geçmişte kazandığı kupaların görsellerine yer verilerek, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluk talebine vurgu yapıldı.

VEFA KÜÇÜK'TEN "28 ŞAMPİYONLUK" VURGUSU

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kongre öncesinde FBTV'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Şu anda tek başkan adayı var. Başarılar diliyorum. Hakkımız olan, sahada alın terimizle kazandığımız kupalar sembolik olarak burada. Federasyon kabul etmese de, o kupalar camiamıza hayırlı olsun."

"GÖZÜNÜ KİN BÜRÜMÜŞ"

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü kongre üyesi Doğukan Geyikçioğlu, başkanlık seçimi ile ilgili, "Beklenti çok büyük, maddi anlamda fedakarlık yapıldı. Sportif başarı yok, bu yüzden Ali Koç için ilkinden daha zor. Hatalardan ders çıkarıldığını görüyorum. Sportif başarı da gelecek. Bizi buradan çıkaracak tek kişi Ali Koç. Geçen üç sene unutulacak." dedi.

Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün düzenlediği basın toplantısında söyledikleriyle ilgili olarak Geyikçioğlu, "Gerginlik hep vardı. Aziz Yıldırım üç sene önce aday olmamalıydı. Taraftarı bıktırdı. Aziz Yıldırım'ın gözünü kin bürüdü Ali Koç'a olan düşmanlığı sebebiyle Fenerbahçe'ye zarar verdi. Nihat Özdemir'i savunması ve Hakan Şükür'ü örnek vermesi yanlış. Aziz Yıldırım'ın psikolojik sağlığı iyi değil. Dünkü konuşmanın Ali Koç'a olumlu etkisi olacaktır. Zaten kazanacaktı ama atılan iftiralar sonrası manevi destek buldu. Bu durum Ali Koç'a yaradı" ifadesini kullandı.

Bazı kongre üyeleri sosyal medyada, platform ve konuşma kürsüsünün boş tribüne bakmasını, katılımcılarla aradaki mesafeyi eleştirdi.

"TÜRKİYE LAİKTİR LAİK KALACAK"

Kongrenin açılışı, 11.15 itibarıyla yapıldı. Ahmet Vefa Küçük başkanlığındaki divan kurulu, oy birliğiyle kongreyi yönetme yetkisi aldı. Vefa Küçük'ün, Ali Koç haricinde aday çıkıp çıkmayacağını sorması sonrasında herhangi bir aday çıkmadı.

Vefa Küçük'ün saygı duruşunda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün anılacağını belirtmesi üzerine stadyumda "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ve "Türkiye laiktir, laik kalacak" sloganları atıldı.

ÜYELER KARŞI ÇIKTI

Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan konuşmak için kürsüye çıktığında, kongre üyelerinin bulunduğu tribünden gürültü yükseldi ve üyeler konuşma kürsüsünün kendilerine çevrilmesini talep ettiler. Ardından konuşma kürsüsü üyelerin bulunduğu tribüne doğru çevrildi.

Kızılhan, kürsünün yerinin değiştirilmesinin ardından konuşmasına başladı. Kızılhan, medyayı kullanarak kulübün itibarını düşüren kişilerden hesap soracaklarını belirterek, "En büyük beklentimiz 3 Temmuz davasında Yargıtay’daki dosyadan kumpas davasında çıkan kararın çıkması ve Aziz Yıldırım ve yöneticiler ile ilgili beraat kararının çıkmasıdır. Fenerbahçe, bağımsız Türk mahkemelerince aklanmıştır. FETÖ sarı-lacivert duvara çarpmıştır” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNE DESTEK

Başka bir kongre üyesi ise, AKP hükümetinin Türkiye'yi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkarmasına tepki gösteren tek kulübün Fenerbahçe olduğunun altını çizerek, sarı-lacivertli yönetime teşekkür etti. Konuşma, tribünlerden alkış aldı.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Konuşmaların ardından Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, gündemin diğer maddelerine geçti. Kulübün yönetim kurulu ve diğer tüm kurulların 2019 ve 2021 yılları arasındaki faaliyetleri, oy birliği ile ibra edildi.

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Kürsüye çıkan yönetim kurulu üyesi Burhan Karaçam, kulübün 2018-2021 dönemindeki konsolide borç hareket tablosunu açıkladı. Karaçam, Fenerbahçe'nin 2021 dönemindeki toplam zararının 816 milyon TL olduğunu açıkladı. Tabloya göre futbol şubesi 105 milyon TL zarar ederken, amatör branşlar 150 milyon TL zarar etti. Derneğin idari yapısından ise 64 milyon TL gelir elde edildi.

Sunumun ardından oylamaya geçildi. 2021 yılı bütçesi ve borçlanma ihtiyacı, oy çokluğu ile kabul edildi.

Daha sonra kulübün üyelik aidatının arttırılmasına ilişkin gündeme dair söz alan Mustafa Karaoğlu'nun konuşması, tribünde yer alan üyelerden tepki aldı. Üyelerden yükselen "yuh" sesleri, Karaoğlu'nun yıllık aidatın 1000 TL olmasını önermesiyle daha da arttı.

ÜYELİK AİDATI YÜKSELTİLDİ

Kulübün üyelik aidatının arttırılmasına ilişkin gündeme dair söz alan Mustafa Karaoğlu'nun konuşması, tribünde yer alan üyelerden büyük tepki aldı. Üyelerden yükselen "yuh" sesleri, Karaoğlu'nun yıllı aidatın 1000 TL olmasını önermesiyle arttı.

Konu hakkında söz alan Başkan Ali Koç, yıllık aidatın 500 TL'ye yükseltilmesini önerdi.

"Önümüzü görüyoruz ama daha gidecek çok yolumuz var. 50 TL aidat yakışmıyor. 121 kongre üyemiz, 250 TL önerdi.

Hassas bir konu, biliyorum, biz enkaz edebiyatı yapmıyoruz. UEFA'nın raporu tesadüf değil. Amacım, kongre üyelerimizin de çorbada tuzunun olması. Üyelerimizin de Fenerbahçe'nin mali sorunlarına destek olması lazım. Bize göre doğru rakam, 500 liradır. Herhangi bir emrivaki yapmak istemiyorum. Bir rakamı verdikten sonra geriye dönüş yok."

Daha sonra yapılan oylamada, yıllık aidatın 500 TL'ye çıkarılması oy çokluğu ile kabul edildi. Ali Koç, üyelere destekleri için teşekkür etti.

YILDIRIM ALEYHİNE SLOGAN, GERGİNLİĞE SEBEP OLDU

Aidat konusundaki oylamanın ardından bir grup üye, eski başkan Aziz Yıldırım aleyhinde slogan attı. Atılan slogan sonrasında tribünde gerginlik çıktı. Vefa Küçük, çıkan kavga üzerine "Arkadaşlar ara veriyorum, tuvalete gitmemiştim. Tuvalete gideceğim. 1 saat sonra geleceğim." ifadeleriyle kongre toplantısına ara verdi. Verilen arada zaman zaman tezahüratlar yapıldı.

Yaklaşık 6-7 dakika süren aranın ardından Küçük, toplantıyı kaldığı yerden devam ettirdi.

KRİTİK MADDELER KABUL EDİLDİ

Kulübün gayrimenkullerinin satılabilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki veren ve eski başkan Aziz Yıldırım'ın "Kabul edilmemesi gerekir" dediği 16. madde, oy çokluğu ile kabul edildi.

Bu maddenin yanı sıra kulüpte E-Spor, Paralimpik Spor ve Kadın Futbolu şubelerinin açılması önerisi, oy çokluğuyla kabul edildi. Böylece kulübün branş sayısı, 9'dan 12'ye çıkacak.

KÜÇÜK'TEN KOÇ VE YILDIRIM'A ÇAĞRI

Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki gerginliğe dair şunları söyledi ve iki başkan adayına çağrıda bulundu:

"Ali Koç ile Aziz Yıldırım arasında maalesef bir ihtilaf var. İki başkan birbirlerini cenazede görüp selam dahi vermiyor. Bu iki başkanın da eteklerindeki taşlarını dökmesini ve birleşmesini bekliyorum. İki başkan heybelerindeki taşları dökmezse, heybelerindeki taşlar bomba haline gelecek. Herhangi bir başkan, bu bombayı Kadıköy'e atarsa büyük tehlike olacak."