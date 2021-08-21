Cumhuriyet Pazar zengin içeriğiyle bugün sizlerle

21 Ağustos 2021 Cumartesi, 09:30

Yeni dizisi “İlk ve Son” ile 25 Ağustos’ta BluTV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan oyuncu Salih Bademci, Deniz Ülkütekin’e konuştu. Bademci, yeni dizisi için heyecanlı ama iş yaparken hayatı ıskalamıyor. “İşini yapmayı seven ve geri kalan enerjimi hayata harcamak isteyen biriyim. Çünkü hayat sadece iş değil benim için” diyor...

Ataol Behramoğlu, şimdilerde yayımlanan “Köprülere Şiirler” kitabı ve nice yükler taşımış köprüler hakkında yazdı...

Uzman psikolog Nazım Serin, ilişkileri kurutan zehir: Pasif-agresif davranışı anlattı...

Mustafa Kemal Erdemol’dan, terör örgütü Taliban’ın Lunaparktaki çarpışan oto eğlencesi...

Emrah Kolukısa’dan, Karen Gillan’ın başrolünü oynadığı “Barut Kokteyli” filmi...

Deniz Ülkütekin’den Karadeniz’in Pir Sultan’ı Sinan Akçal ile yeni albümü “Kupli” üzerine bir sohbet...

Figen Atalay’dan, İBB’nin mahalle mahalle gezen seyyar oyun parkları...

Mehmet Kızmaz’dan, Tarlabaşı’nın karanlıktan aydınlığa uzanan körüsü: Tarlabaşı Dayanışma...

Vecdi Seviğ’den, Anadolu’nun geleneksel lezzeti aşure...

Deniz Yavaşoğulları’ndan, kedili evde bebek büyütmek...

Beslenme uzmanı Merve Saatçi’den, sürdürülebilir beslenmenin ipuçları...

Kemal Urgenç ile “Otobüstekiler”...

Haftanın sanat ajandası...

Hepsi ve daha fazlası için Cumhuriyet gazetesi almayı unutmayın...

Bu sayıda kimler var: Deniz Ülkütekin, Ataol Behramoğlu, Mustafa Kemal Erdemol, Figen Atalay, Emrah Kolukısa, Nazım Serin, Mehmet Kızmaz, Deniz Yavaşoğulları, Vecdi Seviğ, Merve Saatçi, Kemal Urgenç