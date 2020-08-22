Cumhuriyet Pazar’da bu hafta

Cumhuriyet Pazar, bu hafta yine dopdolu içerikleriyle, gazeteniz Cumhuriyet'le birlikte bayilerde. İstemeyi unutmayın...

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:44
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Bu hafta pazar konuğumuz oyuncu Gonca Vuslateri. Vuslateri ile kadına yönelik şiddeti, sanat yaşamını, salgının etkilerini konuştuk...

Sibel Bahçetepe, KHK ile 29 yıllık üniversitesinden uzaklaştırılan ve anılarını yazan Genel Cerrah Prof. Dr. Özdemir Aktan’la söyleşti.

Figen Yanık, Japonların yüzyıllardır yaptığı, bizim alışamadığımız sosyal mesafeyi masaya yatırdı.

Deniz Ülkütekin, Nasıl Derler Bilirsin grubuyla yeni şarkıları “Tertemiz Delirdik” üzerine söyleşti.

Tuğba Özer, psikoterapist yazar Tuğçe Isıyel’le aşkı, evliliği ve flört şiddetini konuştu. Isıyel, geçen hafta aile meselesini anlatmıştı...

Serkan Ozan, snookerda 6. dünya şampiyonluğunu kazanan Ronnie O'Sullivan’ın sıradışı yaşam öyküsünü yazdı.

Deniz Yavaşoğulları’nın Pati Günlükleri’nde İzmit’ten ABD’ye giden ve aradığı mutluluğu bulan köpek Charlee’nin umut dolu hikâyesi var.

Cen Sönmezsoy’un ünlü blog’u Cafe Fernando’daki tariflerini bir araya getirdiği kitabı yeniden basılıyor. Ayça Han yazdı...

Olcay Büyüktaş, pandemide bir Bozcaada gezisi yazdı...

Vecdi Seviğ: Domatesin lezzet dönemi

Merve Saatçi: Böbrek dostu besinler 

Mustafa K. Erdemol: Marx’ı paradan İrfan kurtaracak.

Ali Erdenur: Kayıp İstanbul şehrinde

Özge Mumcu Aybars:Belarus, Wagner askerleri ve diğerleri

Ataol Behramoğlu: Appolinaire ve yine Mirabeau Köprüsü üzerine

Enver Aysever: Radikal tahammülsüzüm ben

Haftanın sanat ajandası


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