Cumhuriyet, şiir, deneme ve öykü yazan gençlere sayfalarını açıyor
Cumhuriyet gazetesi ayda bir kez dört sayfasını gençlere, Z kuşağına, üniversitelilere ayıracak. Şiir, deneme ve öykü yazan üniversiteli gençlerle birlikte hazırlanacak ekin ilki ekim ayında okuyucuyla buluşacak.
Gazetemiz Cumhuriyet, yeni sayfalarını gençler için ayıracak.
İlki ekim ayında yayımlanacak ve her ay okuyucuyla buluşacak yeni ek, Cumhuriyet'in Eğitim Editörü Figen Atalay editörlüğünde üniversiteli gençlerle birlikte hazırlanacak.
ÜNİVERSİTELİLER YAZSIN DİYE
Dört sayfa çıkacak ekte bir de "Yazın Sayfası" yer alacak.
Cumhuriyet "Yazın Sayfası"yla üniversite öğrencilerine kısa öykülerini, denemelerini ve şiirlerini yayımlayabilecekleri bir alan sunacak.
En çok dört bin vuruştan oluşacak öykü ve denemelerle, en çok bir daktilo sayfası tutacak şiirler, ad, soyad, okudukları üniversite ve fakülte adıyla birlikte [email protected] adresine gönderilecek.
Gönderilen yapıtlar Işık Kansu'nun eşgüdümünde Özcan Karabulut (öykü), Ferruh Tunç (şiir) ve Öner Yağcı’dan (deneme) oluşan bir seçici kurul tarafından değerlendirilecek ve uygun bulunanlar gençlik ekinin "Genç Yazın" başlıklı sayfasında yayımlanacak.
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